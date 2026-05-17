Пришел на прививку? В больницу на Тернопольщине зашел дикий зверь (видео)

Лесных животных все чаще видят в городах и, похоже, это никого уже не удивляет

Детеныш вепря пришел на территорию больницы на Монастырищине Тернопольской области. Там он поел и пошел на контакт с местной собакой.

Соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал. Дикий поросенок самостоятельно явился в лечебное учреждение, хотя выглядит вполне здоровым.

В больнице он с удовольствием наелся каши из пластикового ведра. Симпатичный полосатик не боялся людей, которые стояли рядом, и даже попытался познакомиться с местной собакой.

Детеныш вепря. Фото:скриншот

На кадрах видно, что по размеру кабанчик был чуть больше нее. Собака с недоверием отнеслась к попыткам необычного гостя приблизиться и искала у людей защиты. В то же время малыш не проявлял ни агрессии, ни страха.

Для справки: Вепри распространены почти по всей Европе, в том числе в Украине. Они живут в лесах, плавнях, зарослях кустарника и даже возле сельхозугодий. Это всеядные животные: питаются корнями, желудями, грибами, насекомыми, мелкими животными и падалью.

Взрослый самец может весить 100–200 кг, а иногда и больше. Главная особенность — длинные клыки, которые используются для защиты и драк. Несмотря на массивность, дикие кабаны быстро бегают и хорошо плавают.

Ранее еж, который рылся в мусорке, удивил киевлян. Вероятнее всего он собирал материалы для обустройства гнезда.