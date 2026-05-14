ONUKA рассекретила, на что тратит 100 тысяч в месяц (видео)

По словам певицы, откладывать деньги она особо не умеет

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко честно рассекретила свои доходы и расходы во время полномасштабной войны.

В интервью журналисту Славе Демину артистка откровенно рассказала о финансовой жизни своей семьи и назвала сумму, необходимую ей для комфортного проживания ежемесячно. По словам звезды, сегодня главным источником заработка для нее есть продажа треков в кино, использование музыки в рекламе и выплаты за авторские права.

Хотя гастрольная деятельность группы продолжается, больших доходов живые выступления сейчас не приносят, поэтому авторские роялти полностью превышают доход от концертов.

Живу за счет музыки. Откладывать особо не умею, но с появлением детей поняла, что нужно Ната Жижченко

Сейчас для обеспечения базовых нужд семье, по словам артистки, ей необходимо иметь минимум 100 тысяч гривен в месяц. Львиная часть этих средств идет на оплату детских садов и медицинские услуги. При этом у Наты и ее мужа Евгения Филатова полностью общий бюджет: супругам удается существенно экономить на рабочих процессах.

Нам с Евгением очень повезло, что мы есть друг у друга. Аранжировки, мелодии, тексты, запись – все у нас закрыто. Единственное, что, возможно, когда записываем других музыкантов, то это минимально Ната Жижченко

Что известно о семье ONUKA

Мужем певицы является известный украинский музыкант, композитор и продюсер Евгений Филатов, также известный как солист проекта The Maneken. Пара вместе с 2008 года. В официальный брак они вступили в июне 2016 года.

Ната Жижченко и Евгений Филатов.

Супруги воспитывают двоих детей, появление которых на свет пара до последнего держала в секрете от прессы и поклонников. Сын Александр родился 14 мая 2020 года (в настоящее время мальчику 6 лет), а дочь Лина — в начале июля 2023 года. Девочку назвали в честь выдающейся украинской поэтессы Лины Костенко.

Несмотря на регулярные обстрелы и риски безопасности, семья остается в Украине. Живут артисты на два города – Киев и Чернигов, откуда родом сама исполнительница.

