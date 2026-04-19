Мишина выходит замуж? Актриса засветила обручальное кольцо на безымянном пальце

О личной жизни актрисы после "Холостячки" известно очень мало

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно приобрела новую машину, спровоцировала новую волну обсуждений после серии соотношений, в которых говорила о женственности, силе и внутреннем состоянии женщины. Впрочем, внимание привлекло не только содержание ее слов, но и случайно попавшая в кадр деталь — кольцо с заметным камнем на безымянном пальце.

Видео актриса опубликовала в своих инста-сторис. Украшение выглядит как классическое обручальное кольцо, которое дарят девушке, когда делают предложение.

Однако трудно однозначно сказать, на какой именно руке оно, сложно. Через фронтальную камеру изображение могло быть отзеркалено, так что создается впечатление, будто кольцо на правой руке, хотя на самом деле это может быть левая.

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Сама Ксения Мишина никаких комментариев по поводу украшения или возможных изменений в личной жизни не давала. Поэтому пока история остается на уровне предположений — действительно ли это намек на помолвку, или просто красивое украшение.

Что известно о личной жизни Ксении Мишиной

После участия в проекте "Холостячка" Ксения Мишина находилась в отношениях с победителем шоу Александром Эллертом. Однако впоследствии пара разошлась, и с тех пор актриса довольно сдержанно делится деталями личной жизни.

В интервью и сообщениях в соцсетях она отмечала, что сосредоточена на себе, работе и воспитании сына. Личную жизнь актриса никак не комментирует.

