Жена Остапчука публично его унизила: в сети ей напомнили, как он обходился с экс-женами

Блогерша показала, на чьи деньги рассчитывает

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, эмигрирующий в Канаду, снова оказался в центре обсуждений из-за чувства юмора своей молодой жены. Екатерина Полтавская, славящаяся своими прямолинейными ответами в соцсетях, довольно оригинально прокомментировала финансовое состояние их семьи.

Недавно Екатерина устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ" в своем Instagram. Один из подписчиков поинтересовался, имеет ли 25-летняя блогерша собственные сбережения и "финансовую подушку". Ответ Полтавской не заставил себя ждать, однако он оказался более чем ироничным.

Девушка опубликовала совместное фото с мужем и их маленьким сыном Тимофеем. На фото Владимир Остапчук стоит на коленях, прижимая к себе ногу жены. "Да, вот на фото снизу", – лаконично подписала кадр Екатерина, намекая на то, что ее главным финансовым гарантом является именно мужчина.

Такая шутка пришлась по душе далеко не всем. Читатели сразу засыпали Екатерину критическими комментариями, намекая на шаткость ее положения.

Вам не кажется, что вы унизили своего мужа, показывая фото, где он у ваших ног, да еще говорите, что он ваша финансовая подушка? Как-то не очень хорошо, особенно учитывая, что вы уже третья жена, которая ненароком может потерять эту финансовою подушку))) пишут фоловеры

Что известно о браке пары

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская официально подтвердили свой брак весной 2024 года, хотя слухи об их свадьбе ходили еще с 2023 года. Для телеведущего это уже третий брак. Между супругами довольно солидная разница в возрасте — 16 лет (Владимиру 41, а Екатерине 25).

В декабре 2024 года у пары родился сын Тимофей. Для Екатерины это первенец, тогда как Владимир уже воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака с Еленой Войченко.