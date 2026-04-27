Витвицкая впервые раскрыла, как узнала о беременности: "Думала, что-то плохое съела"

45-летняя ведущая ответила на вопрос про позднюю беременность

Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, недавно потрясшая сеть новостью о предстоящем пополнении, поделилась эксклюзивными подробностями своего состояния.

В эфире "Сніданку з 1+1" звезда откровенно рассказал коллегам о самочувствии, реакции любимого и борьбе со стереотипами. Ведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир расспросили коллегу, как она чувствует себя сейчас. Соломия призналась, что первый триместр был непростым, однако сейчас она наконец-то может выдохнуть.

Сейчас уже все хорошо, прошли самые сложные времена токсикоза. Поэтому сейчас уже вообще все окей и в самом деле уже можно наслаждаться состоянием, предчувствием и ожиданиями. Надеюсь, самое сложное уже прошло Соломия Витвицкая

Оказалось, что для самой Соломии новость о ребенке стала настоящим сюрпризом. Ведущая была "при надежде" уже два месяца, даже не догадываясь об этом. Плохое самочувствие во время прямых эфиров она списывала на последствия недавней операции на носовой перегородке.

Мы сами не ожидали и в самом деле, когда узнала я, что беременна, уже была два месяца при надежде. Уже у меня на работе прям начался токсикоз. Я пришла домой, провела тест и уже выяснили, что это не просто так. Не случайность, не что-то плохое съела Соломия Витвицкая

Интересно, что ее избранник, военнослужащий Алексей Ситайло, догадывался обо всем раньше Соломии. Он думал, что любимая просто готовит ему особый сюрприз ко Дню влюбленных или ко дню рождения (25 февраля). Так что тест они проверяли вместе, и для Алексея это лишь подтвердило его догадки.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На вопрос ведущих о том, не страшно ли решиться на первенца в 45-летнем возрасте, Соломия ответила очень уверенно. Она считает, что сейчас не время для стереотипов.

Мне кажется, что сейчас украинцам уже ничего не страшно и ничем не испугаешь. Я радуюсь, что эти стереотипы остаются где-то позади. Надо жить здесь и сейчас. Мне кажется, демографический кризис способствует только тому, чтобы женщины, девушки, если есть такая возможность, выпал такой шанс, конечно же, рожали детей Соломия Витвицкая

