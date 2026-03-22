Ведущая ТСН раскрыла подробности свадьбы с военным и показала фото

Пара обручилась еще в феврале 2025 года

Известная украинская телеведущая и журналистка Соломия Витвицкая немного приоткрыла занавес над личной жизнью. Она рассказала, что думает о свадьбе с любимым-военным. В старости она ответила на вопросы подписчиков о том, когда ждать церемонию, и призналась, что эту тему они в паре часто переводят в шутку.

Но, по словам телеведущей, как только решение будет окончательным, они не станут держать его в тайне и обязательно поделятся новостью с публикой. Об этом Витвицкая поделилась на своей странице в Instagram.

Однако она дала понять, что слишком долго откладывать этот вопрос не планируют влюбленные. Публикуя ответ на этот вопрос, Витвицкая опубликовала милое фото со своим избранником.

Соломия Витвицкая заинтриговала новостью о свадьбе. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Речь идет об отношениях Витвицкой с Алексеем Ситайлом — военным, который до полномасштабной войны работал судьей, а после начала полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту Украины. В открытых источниках его также называют капитаном ВСУ. Известно, что он получил ранения и контузии, но продолжил службу, а сама Соломия не раз публично говорила, что гордится его выбором и поддерживает любимого.

Соломия Витвицкая с любимым Алексеем. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

О своем романе пара долгое время не рассказывала публично. Витвицкая впервые открыто подтвердила эти отношения в 2024 году, признавшись, что ей непросто из-за расстояния и редких встреч, ведь любимый служит. Позже телеведущая раскрыла, что они знали друг друга еще до войны, однако тогда между ними не было близкого общения, а уже впоследствии знакомство переросло в роман.

В феврале 2025 года Соломия сообщила о помолвке. Признание состоялось в День святого Валентина во время отдыха в Карпатах. С тех пор тема свадьбы регулярно появляется в общении ведущей с подписчиками, но пока без конкретной даты.

