Вітвіцька вперше розкрила, як дізналася про вагітність: "Думала, щось погане з'їла"

45-річна ведуча відповіла на питання щодо пізньої вагітності

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно приголомшила мережу новиною про майбутнє поповнення, поділилася ексклюзивними подробицями свого стану.

В ефірі "Сніданку з 1+1" зірка відверто розповів колегам про самопочуття, реакцію коханого та боротьбу зі стереотипами. Ведучі Руслан Сєнічкін та Людмила Барбір розпитали колегу, як вона почувається зараз. Соломія зізналася, що перший триместр був непростим, проте зараз вона нарешті може видихнути.

Зараз уже все добре, минули найскладніші часи токсикозу. Тому зараз уже взагалі все окей і насправді вже можна насолоджуватися станом, передчуттям і очікуваннями. Сподіваюся, найскладніше вже минуло Соломія Вітвіцька

Виявилося, що для самої Соломії новина про дитину стала справжнім сюрпризом. Ведуча була "при надії" вже два місяці, навіть не здогадуючись про це. Погане самопочуття під час прямих ефірів вона списувала на наслідки нещодавньої операції на носовій перегородці.

Ми самі не очікували і насправді, коли дізналася я, що вагітна, вже була два місяці при надії. Вже в мене на роботі прям почався токсикоз. Я прийшла додому, зробила тест і вже з'ясували, що це не просто так. Не випадковість, не щось погане з'їла Соломія Вітвіцька

Цікаво, що її обранець, військовослужбовець Олексій Ситайло, здогадувався про все раніше за Соломію. Він думав, що кохана просто готує йому особливий сюрприз до Дня закоханих або до дня народження (25 лютого). Тож тест вони перевіряли разом, і для Олексія це лише підтвердило його здогадки.

Соломія Вітвіцька і Олексій Ситайло. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На запитання ведучих про те, чи не страшно наважитися на первістка у 45-річному віці, Соломія відповіла дуже впевнено. Вона вважає, що зараз не час для стереотипів.

Мені здається, що зараз українцям уже нічого не страшно і нічим не налякаєш. Я радію, що ці стереотипи залишаються десь позаду. Треба жити тут і зараз. Мені здається, демографічна криза сприяє тільки тому, щоб жінки, дівчата, якщо є така нагода, випав такий шанс, звісно ж народжували дітей Соломія Вітвіцька

Раніше ми розповіли про особисте життя ведучого "Миколиної погоди" Миколи Луценка.