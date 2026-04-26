Жена Усика показала, как дети общаются с отцом, пока он в Испании готовится к бою с Верховеном

В тренировочном лагере боксер находится с начала марта

Пока один из самых известных украинских боксеров Александр Усик готовится к важному поединку за границей, его семья находит способ оставаться рядом даже на расстоянии тысяч километров. Жена спортсмена Екатерина поделилась трогательным моментом.

Екатерина Усик опубликовала фото, на котором видно, как их дочери общаются с отцом из-за видеосвязи. Девочки сидят перед телефоном, внимательно глядя на экран и разговаривая с папой, который сейчас находится далеко от дома.

К слову, на снимке можно заметить, как подросла младшая донка Усиков Мария. Она родилась 28 января 2024 года.

Дети Усика общаются с ним. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик сейчас проходит подготовку перед предстоящим боем, куда отправился в начале марта. Тренировочный лагерь боксер развернул в испанском городе Гандия. Он уже неоднократно показывал фрагменты своих тренировок — в частности, работу в зале, упражнения на выносливость и спарринги.

"Бой года" планируют провести 23 мая в Египте, Гизе рядом с пирамидами. Поединок состоится с известным кикбоксером Рико Верховеном. Усик проведет добровольную защиту титула WBC в тяжелом весе, добытом в 2024 году. Несмотря на то, что противник украинца имеет статус "короля кикбоксинга", специалисты называют Александра абсолютным фаворитом.

