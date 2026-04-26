Дружина Усика показала, як діти спілкуються з батьком, поки він в Іспанії готується до бою з Верховеном

У тренувальному таборі боксер перебуває з початку березня

Поки один із найвідоміших українських боксерів Олександр Усик готується до важливого поєдинку за кордоном, його родина знаходить спосіб залишатися поруч — навіть на відстані тисяч кілометрів. Дружина спортсмена Катерина поділилася зворушливим моментом.

Катерина Усик опублікувала фото, на якому видно, як їхні доньки спілкуються з батьком через відеозв’язок. Дівчатка сидять перед телефоном, уважно дивлячись на екран і розмовляючи з татом, який нині перебуває далеко від дому.

До слова, на знімку можна помітити, як підросла наймолодша донка Усиків Марія. Вона народилася 28 січня 2024 року.

Діти Усика спілкуються з ним.

Олександр Усик зараз проходить підготовку перед майбутнім боєм, куди вирушив на початку березня. Тренувальний табір боксер розгорнув в іспанському місті Гандія. Він уже неодноразово показував фрагменти своїх тренувань — зокрема роботу в залі, вправи на витривалість і спаринги.

"Бій року" планують провести 23 травня у Гізі — поруч із пірамідами. Поєдинок відбудеться із відомим кікбоксером Ріко Верховеном. Усик проведе добровільний захист титулу WBC у надважкій вазі, здобутого у 2024 році. Попри те, що противник українця має статус "короля кікбоксингу", фахівці називають Олександра абсолютним фаворитом.

