Два миллиона гривен на восстановление: что известно о повреждении квартиры Тополь в результате российского обстрела
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Часть расходов покрыло государство
После пережитого во время массированной российской атаки на Киев в июне 2025 года певица Елена Тополя продолжает восстанавливать жилье своей семьи. Артистка призналась, что ремонт квартиры в Шевченковском районе столицы обошелся ее семье в немалую сумму, а часть расходов компенсировалось государством.
По словам исполнительницы в комментарии для "Утреннего кофе", на восстановление дома понадобилось около двух миллионов гривен. В рамках государственной программы ей компенсировали более 200 тысяч гривен. Артистка пояснила, что возмещение касалось прежде всего окон, дверных рам и других пострадавших в результате взрывной волны.
После ремонта семья решила не экономить на безопасности. В квартире установили бронированные окна и двери, а также дополнительно укрепили общий коридор. По словам певицы, трагический опыт заставил ее по-другому относиться к воздушным тревогам. Теперь во время сообщений о ракетной опасности семья спускается в паркинг.
Что известно о повреждении квартиры семьи Тополь
В ночь на 23 июня 2025 года Россия совершила одну из самых массированных атак на Киев, использовав ударные дроны и баллистические ракеты. Тогда взрывы прогремели в нескольких районах столицы, а среди поврежденных домов оказалась и многоэтажка, где жила семья Елены Тополи и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.
О разрушении артистка сообщила почти сразу после обстрела. Она показала кадры из квартиры, на которых было видно, что взрывная волна буквально вынесла окна, разрушила часть стен и нанесла значительные повреждения интерьеру. Тогда Тарас Тополь рассказывал, что от дома фактически остался только каркас.
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