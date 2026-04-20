Звезда TikTok пытался сделать предложение любимой с помощью леща, но все пошло не по плану

Артист даже не подарил любимой цветы

Популярный певец BRYKULETS, известный по хитам "Лиза", "Перестань", "Посылать", рассказал о своем эпическом неудачном предложении. Артист настолько испугался реакции девушки на свой "креатив", что "забрал" предложение обратно еще до того, как услышал ответ. Теперь исполнитель готовит вторую попытку, но уже с цветами вместо "лещей".

Об этом он рассказал в шоу "Цветочный ревизор" Анастасии Скальницкой. По словам Ивана Ищенко (настоящее имя исполнителя), он решил сделать "нестандартный" шаг и спрятал кольцо… в рыбу лещ.

Такая идея показалась ему забавной, ведь его возлюбленная любит эту рыбу. Когда блюдо принесли, певец планировал получить украшение и сказать: "смотри, что я нашел в леще".

Однако сценарий пошел не по плану. Реакция девушки была совсем не той, которой он ожидал — она расстроилась. BRYKULETS признается, что сразу это почувствовал и даже не дождался ответа – просто быстро сказал "забудь, забудь".

Артист добавляет, что сейчас и сам понимает – идея была неудачной. Тем более что тогда он даже не подарил девушке цветы. Пара вместе уже полтора года, и певец планирует исправить ситуацию — на этот раз сделать предложение более классическим, с цветами и без экспериментов.

Однако BRYKULETS признался, что любимой, которой и посвятил песню "Лиза", которая была мегапопулярна в TikTok, довольно часто дарит цветы. Он может надолго зависнуть в цветочном магазине, подбирая элементы для букета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Денисенко заинтриговала кольцом на безымянном пальце. Неужели актриса во второй раз выходит замуж?