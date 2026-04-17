Савранский сделал предложение? Денисенко показала обручальное кольцо и огромные букеты цветов

Актриса намекнула на свадьбу с известным бизнесменом

Известная украинская актриса Наталья Денисенко, которая развелась с Андреем Фединчиком в мае 2025 года, подогрела слухи о возможной помолвке. В видео появились цветы и кольцо на безымянном пальце – но прямых заявлений звезда не делала, оставив все на уровне интриги.

В сторис на ее странице в Instagram, актриса появилась под песню "Каблучка" исполнительницы KOLA, под которую она танцевала и подпевала строки "я обручена, обручена". На фоне видео были заметны большие букеты цветов, а кульминацией стал кадр, где актриса демонстрирует кольцо на безымянном пальце, похожее на обручальное.

Дополнительную интригу усилил подпись к страницам: "Не планировала это выставлять, но пусть. Сегодня такой день ". При этом Наталья Денисенко не уточнила, идет ли речь об официальной помолвке или каком-то другом особом событии.

Наталья Денисенко зажгла кольцо. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После развода с актером Андреем Фединчиком в мае 2025 года личная жизнь Денисенко находится под повышенным вниманием. В медиапространстве неоднократно появлялись предположения относительно возможных новых отношений с бизнесменом Юрием Савранским, которые она некоторое время пыталась скрывать. Даже в интервью Маше Ефросининой Наталья сказала, что не будет рассказывать публично о личной жизни, пока на ее безымянном пальце не появится кольцо.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Однако позже в эфире спецвыпуска "Танцев со звездами", где участвовала Наталья Денисенко, Юрий Савранский подарил актрисе огромный букет белых роз после выступления. На вопрос ведущей о том, кем ему приходится Денисенко, он ответил ясно: "моя любимая".

Однако сейчас свои отношения с Савранским Денисенко не скрывает. Актриса часто публикует милые снимки с любимым в соцсетях.

