Алексей Суханов пристыдил американского политика за цинизм
Ведущий эмоционально ответил на слова про "несколько километров территории"
Известный украинский телеведущий не сдержал эмоций из-за циничных высказываний американского политика по поводу войны в Украине. Шоумен предложил вице-президенту США оригинальный способ понять "ценность" территорий.
Ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов резко отреагировал на заявление Джей Ди Венса, соратника Дональда Трампа. Напомним, в апреле американский политик, комментируя переговоры между Украиной и РФ, уменьшил значение украинских земель, заявив, что стороны фактически "торгуются за несколько квадратных километров территории".
Такое пренебрежительное отношение к украинской земле, за которую ежедневно гибнут защитники, возмутило Суханова. На своей странице в Instagram он опубликовал эмоциональный пост, где посоветовал Венсу почувствовать "торги" на собственном теле.
Хочу посоветовать этому персонажу поделиться с другими мужчинами его женой или отдать его задницу в свободное распоряжение любому желающему… ибо что ж та задница — только "лоскуток" на его теле
Подписчики ведущего массово поддержали его позицию. Пользователи отмечают, что Америка часто не способны постичь трагедию народа, который веками пытается уничтожить соседняя страна-агрессор.
В комментариях под сообщением украинцы высказали все, что думают об интеллекте и нравственности американского политика:
- "Когда взрослый мужик, якобы умный, транслирует подобное, у меня есть возможность задуматься об уровне его интеллекта", — пишут фоловеры.
- "Как точно сказано! А еще, пусть отдаст мне свой дом с имуществом и машину, которые у нас отобрали, и сделает мне пластику, чтобы вернуть изуродованную под пытками красоту", — добавила одна из подписниц, напоминая о страшной цене каждого "лоскутка" земли.
Напомним, что сам Суханов родился в России. Однако он давно живет в Украине, выучил украинский язык и разорвал связь с родственниками в России.