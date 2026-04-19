Олексій Суханов присоромив американського політика за цинізм

Ведучий емоційно відповів на слова про "кілька кілометрів території"

Відомий український телеведучий не стримав емоцій через цинічні висловлювання американського політика щодо війни в Україні. Шоумен запропонував віцепрезиденту США оригінальний спосіб зрозуміти "цінність" територій.

Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" Олексій Суханов різко відреагував на заяву Джей Ді Венса, соратника Дональда Трампа. Нагадаємо, у квітні американський політик, коментуючи переговори між Україною та РФ, применшив значення українських земель, заявивши, що сторони фактично "торгуються за кілька квадратних кілометрів території".

Таке зневажливе ставлення до української землі, за яку щодня гинуть захисники, обурило Суханова. На своїй сторінці в Instagram він опублікував емоційний пост, де порадив Венсу відчути "торги" на власному тілі.

Хочу порадити цьому персонажу поділитися з іншими чоловіками його дружиною чи віддати його дупу у вільне розпорядження будь-кому охочому…бо що та дупа — лише "клаптик" на його тілі Олексій Суханов

Суханов "осадив" Венса

Підписники ведучого масово підтримали його позицію. Користувачі зазначають, що Америка часто не здатні осягнути трагедію народу, який століттями намагається знищити сусідня країна-агресор.

У коментарях під дописом українці висловили все, що думають про інтелект та моральність американського політика:

"Коли дорослий мужик, нібито розумний, транслює подібне, у мене є можливість задуматись про рівень його інтелекту", — пишуть фоловери.

"Як влучно сказано! А ще, хай віддасть мені свій дім з майном і машину, які в нас відібрали, і зробить мені пластику, щоб повернути красу, яку знівечили під катуваннями", — додала одна з підписниць, нагадуючи про страшну ціну кожного "клаптика" землі.

Нагадаємо, що сам Суханов народився в Росії. Проте він давно живе в Україні, вивчив українську мову і розірвав зв’язок із родичами у Росії.