Поседевший и в черном костюме: Виктора Ющенко заметили на важном мероприятии с Зеленским

Третий президент Украины Виктор Ющенко редко появляется на публике, однако в этот раз был замечен на церемонии перезахоронения деятеля ОУН и полковника Армии УНР Андрея Мельника. Новое фото с экспрезидентом опубликовал в своем Instagram Владимир Зеленский.

На кадрах 72-летний Ющенко предстал в сдержанном черном костюме и заметно поседевшим. Бывший глава государства в последнее время почти не участвует в политической жизни, но часто выходит "в люди", например на киевский базар.

Сам Зеленский сопровождал фото эмоциональным сообщением о возвращении Андрея Мельника в Украину. Президент подчеркнул, что проводник ОУН "вернулся в Украину, о которой мечтал", а также поблагодарил всех, кто работает над сохранением украинской исторической памяти.

Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Виктор Ющенко и Владимир Зеленский на перезахоронении Андрея Мельника

Церемония перезахоронения Андрея Мельника

Церемония перезахоронения прошла на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом. В мероприятии также приняли участие представители власти, духовенства и исторического сообщества.

До этого времени прах Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник более 60 лет находился в Люксембурге. Там деятеля ОУН был похоронен после его смерти в 1964 году. Только в мае 2026 года останки эксгумировали и вернули в Украину для перезахоронения.

Виктор Ющенко сейчас ведет более закрытый образ жизни, чем в годы своего президентства. После завершения политической карьеры он занимается общественной деятельностью, историческими и культурными проектами, а также поддерживает тему национальной памяти и украинской идентичности. Экспрезидент также известен своей пасекой и увлечением пчеловодством, давно ставшим его личным брендом.

