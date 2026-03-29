Известная украинская актриса оказалась на больничной койке. Раньше она была в коме (фото, видео)

Звезда находится под наблюдением врачей

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая годами ведет борьбу с тяжелой хронической головной болью, снова попала в больницу. Звезда, ранее пережившая состояние на грани жизни и смерти, вышла на связь с поклонниками непосредственно из стационара.

Екатерина сообщила в instagram, что причиной госпитализации стало сильное физическое и эмоциональное истощение. По словам артистки, недавно она погрузилась в активный рабочий график — репетиции и съемки, несмотря на то, что остро нуждалась в отдыхе.

На опубликованных видео и фото Тышкевич показала себя под капельницей. Она отметила, что находится под наблюдением врачей уже несколько дней и проходит курс интенсивного обновления. Звезда также обратилась к подписчикам с призывом не игнорировать сигналы своего организма и вовремя давать себе отдых.

Напомним, что в начале декабря 2023 года Екатерина Тышкевич пережила критическое состояние. Из-за тяжелого сепсиса, спровоцированного инфекцией после установки катетера, она оказалась в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Тогда врачи не давали никаких прогнозов, а при жизни актрисы молилась вся страна.

После выздоровления Екатерина проходила длительную реабилитацию, включавшую операцию на руке по удалению некротизированных тканей. В течение всего пути ее поддерживает мужчина, актер Валентин Томусяк.

Супруги-актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич

Сейчас Екатерина продолжает работать над своим физическим и ментальным здоровьем. Она придерживается вегетарианства.

Не ест мяса и актриса Анна Кошмал. Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости.