Умер легендарный украинский режиссер: в его фильмах снимались Ступка, Писанка, Сумская и другие

В январе Новаку исполнилось 88 лет

В возрасте 89 лет скончался режиссер Одесской киностудии Виллен Захарович Новак. Об этом сообщили в воскресенье.

Как сообщают в одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины, художник ушел в вечность 29 марта. В обращении отмечается, что фильмы, годы и десятилетия дружбы с Новаком, а также светлая и теплая память — остаются с ними.

Смерть режиссера также подтверждает Одесская киностудия: "Больная потеря для кинематографического мира… На 89-м году жизни ушел в засветы режиссер Одесской киностудии Виллен Захарович Новак. О дате и месте прощания сообщим впоследствии. Соболезнования родным и близким. Покойтесь с миром, Маэстро…".

Виллен Новак – что о нем известно

Родился 3 января 1938 года в селе Глезно Житомирской области. Окончил Киевский кинотехникум (1956) и Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого (1971). Работал инспектором кинопроката, а с 1971 года – режиссер Одесской киностудии художественных фильмов. В постсоветский период сотрудничал с другими киностудиями. Его работы были отмечены многочисленными премиями и наградами на отечественных и международных кинофестивалях.

Виллен Новак снискал популярность благодаря ряду громких фильмов, среди которых "Гу-га" (1990) с Олексеем Горбуновым, "Дикая любовь", возглавившая кассовые сборы 1994 года, и "Принцесса на бобах" (с Ольгой Сумской и Русланой Писанкой), ставшая лидером проката в 1997-м. В 2007 году на экраны вышел фильм "Стреляй немедленно!", где одну из главных ролей исполнил Богдан Ступка.

Алексей Горбунов в фильме "Гу-га"

Член Национального союза кинематографистов Украины, Народный артист Украины (1999), член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2002).

Виллен Новак

