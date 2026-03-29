Устлана венками и цветами: как выглядит могила легендарного тренера по художественной гимнастике Дерюгиной

Легендарная тренер умерла от коронавируса

Альбина Дерюгина — заслуженная тренер Украины и женщина, которая стояла у истоков украинской художественной гимнастики. Ее имя десятилетиями ассоциировалось с дисциплиной, победами и характером, не допускающим компромиссов. Сегодня, 29 марта, проходит третья годовщина со дня смерти тренера.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Альбины Дерюгиной. Ее внучка, Ирина Блохина, показала место захоронения.

Что известно об Альбине Дерюгиной

Именно методика тренировки Дерюгиной сформировала узнаваемый "украинский стиль" — технически сложный, но артистический в художественной гимнастике. Ее воспитанницы десятилетиями доминировали на международной арене, получая награды чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Альбина Дерюгина скончалась 29 марта 2023 года на 92-м году жизни. О ее смерти сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, назвав это "неоценимой потерей" для всего спортивного сообщества.

Альбина Дерюгина. Фото: twitter.com/OlympicUA

Официально причину смерти тогда не детализировали, однако впоследствии ее дочь, тренер Ирина Дерюгина, рассказала, что жизнь матери оборвалась после заболевания COVID-19. По ее словам, ситуацию осложнило лечение, которое оказалось неэффективным.

Где похоронена Альбина Дерюгина

Простились с легендой в Киеве — церемония прошла в Национальной филармонии, куда пришли спортсмены, ученики и коллеги. Похоронили Дерюгину в столице.

Позже ее внучка, Ирина Блохина, показала место захоронения. Тогда, в апреле 2023-го, могила легендарного тренера была просто устлана цветами и венками.

Могила Альбины Дерюгиной. Фото: instagram.com/ireesha_b

