Ведуча ТСН розкрила подробиці весілля з військоим і показала фото

Пара заручилася ще у лютому 2025 року

Відома українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька трохи прочинила завісу над особистим життям. Вона розповіла, що думає про весілля з коханим-військовим. У сторіс вона відповіла на запитання підписників про те, коли чекати на церемонію, і зізналася, що цю тему вони в парі часто переводять у жарт.

Але, за словами телеведучої, щойно рішення буде остаточним, вони не стануть тримати його в таємниці й обов’язково поділяться новиною з публікою. Про це Вітвіцька поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Проте вона дала зрозуміти, що надто довго відкладати це питання закохані не планують. Публікуючи відповідь на це питання, Вітвіцька опублікувала миле фото зі своїм обранцем.

Соломія Вітвіцька заінтригувала новиною про весілля. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Йдеться про стосунки Вітвіцької з Олексієм Ситайлом — військовим, який до повномасштабної війни працював суддею, а після вторгнення добровільно став на захист України. У відкритих джерелах його також називають капітаном ЗСУ. Відомо, що він зазнав поранень і контузій, але продовжив службу, а сама Соломія не раз публічно говорила, що пишається його вибором і підтримує коханого.

Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Про свій роман пара довгий час не розповідала публічно. Вітвіцька вперше відкрито підтвердила ці стосунки у 2024 році, зізнавшись, що їй непросто через відстань і рідкісні зустрічі, адже коханий служить. Пізніше телеведуча розкрила, що вони знали одне одного ще до великої війни, однак тоді між ними не було близького спілкування, а вже згодом знайомство переросло у роман.

У лютому 2025 року Соломія повідомила про заручини. Освідчення відбулося у День святого Валентина під час відпочинку в Карпатах. Відтоді тема весілля регулярно з’являється у спілкуванні ведучої з підписниками, але поки що без конкретної дати.

