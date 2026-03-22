Ведуча ТСН розкрила подробиці весілля з військоим і показала фото
Пара заручилася ще у лютому 2025 року
Відома українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька трохи прочинила завісу над особистим життям. Вона розповіла, що думає про весілля з коханим-військовим. У сторіс вона відповіла на запитання підписників про те, коли чекати на церемонію, і зізналася, що цю тему вони в парі часто переводять у жарт.
Але, за словами телеведучої, щойно рішення буде остаточним, вони не стануть тримати його в таємниці й обов’язково поділяться новиною з публікою. Про це Вітвіцька поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Проте вона дала зрозуміти, що надто довго відкладати це питання закохані не планують. Публікуючи відповідь на це питання, Вітвіцька опублікувала миле фото зі своїм обранцем.
Йдеться про стосунки Вітвіцької з Олексієм Ситайлом — військовим, який до повномасштабної війни працював суддею, а після вторгнення добровільно став на захист України. У відкритих джерелах його також називають капітаном ЗСУ. Відомо, що він зазнав поранень і контузій, але продовжив службу, а сама Соломія не раз публічно говорила, що пишається його вибором і підтримує коханого.
Про свій роман пара довгий час не розповідала публічно. Вітвіцька вперше відкрито підтвердила ці стосунки у 2024 році, зізнавшись, що їй непросто через відстань і рідкісні зустрічі, адже коханий служить. Пізніше телеведуча розкрила, що вони знали одне одного ще до великої війни, однак тоді між ними не було близького спілкування, а вже згодом знайомство переросло у роман.
У лютому 2025 року Соломія повідомила про заручини. Освідчення відбулося у День святого Валентина під час відпочинку в Карпатах. Відтоді тема весілля регулярно з’являється у спілкуванні ведучої з підписниками, але поки що без конкретної дати.
