Звезда американского ТВ напугала сеть большим "наростом" на ноге (фото)
В сети всплыло старое фото Стауб со светского мероприятия
Участница популярного реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Нью-Джерси" Даниэль Стауб оказалась в центре внимания. Поводом для обсуждений в сети стала архивная фотография, на котором заметна крупная косточка на ее ноге.
В сети Threads появился снимок, на котором Даниэль Стауб позирует на светском мероприятии в открытой обуви. На нем видно выступающий "нарост" на большой пальце, который в медицине называют вальгусной деформацией пальца стопы.
Фотография была сделана еще в 2018 году, но сейчас стала активно обсуждаться в сети. Пользователи отмечают, что Даниэле стоило бы сделать операцию, поскольку такая "шишка" может сильно болеть:
- "Если бы она носила закрытую обувь, то наверное сошла с ума от боли. К сожалению, операция болезненная";
- "Это можно решить с помощью операции, но я думаю, что это больно";
- "Не думаю, что она может носить закрытую обувь";
Косточка становится болезненно воспаленной, когда обувь трет по ней и эта проблема, усугубляется высокими каблуками, которые смещают вес тела вперед. Но в комментариях отмечают, что несмотря на такую боль американская звезда позировала с улыбкой в красивом платье, подчеркивающем ее фигуру:
- "От скажите, какие лекарства нужно принимать, чтобы не чувствовать ту боль и еще улыбаться".
В одном из интервью Даниэль Стауб призналась, что долгое время борется с диагнозом ревматоидного артрита, который поражает суставы.
Я пыталась научиться жить с этим и принять в своем теле, потому что всегда думала, что меня ничто не остановит, что ничто не замедлит меня. Я знаю о диагнозе уже давно, но он как будто не доходил до сознания — а потом дошел
