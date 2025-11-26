Лукашенко сделал Путину предложение: при чем тут Украина

Встреча началась в государственной резиденции "Ала-Арча"

Главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в столице Кыргызстана городе Бишкек. Свой диалог они начали сразу же с обсуждения Украины.

Что нужно знать:

Лукашенко предлагает провести переговоры в Минске

Путин отметил "вклад" беларусского президента в переговорный процесс

Лукашенко заявил, что ведёт переговоры с западными странами и США, при этом защищая союз Беларуси и России

Встреча Лукашенко и Путина 26 ноября. Фото: Пул Первого

Лукашенко предложил провести переговоры по Украине в Минске: "Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы".

В свою очередь Путин заявил о вкладе Лукашенко в переговорный процесс.

"Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта", — прозвучало от кремлевского главы.

Также Лукашенко рассказал, что якобы ведёт переговоры с "западниками" и те упрекают его.

"Что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведём диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я задаю им вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", — сказал Путину беларусский глава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Лукашенко абсурдно высказался о вооруженной агрессии России против Украины.