Лукашенко сделал Путину предложение: при чем тут Украина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Встреча началась в государственной резиденции "Ала-Арча"
Главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в столице Кыргызстана городе Бишкек. Свой диалог они начали сразу же с обсуждения Украины.
Что нужно знать:
- Лукашенко предлагает провести переговоры в Минске
- Путин отметил "вклад" беларусского президента в переговорный процесс
- Лукашенко заявил, что ведёт переговоры с западными странами и США, при этом защищая союз Беларуси и России
Лукашенко предложил провести переговоры по Украине в Минске: "Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы".
В свою очередь Путин заявил о вкладе Лукашенко в переговорный процесс.
"Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта", — прозвучало от кремлевского главы.
Также Лукашенко рассказал, что якобы ведёт переговоры с "западниками" и те упрекают его.
"Что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведём диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я задаю им вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", — сказал Путину беларусский глава.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Лукашенко абсурдно высказался о вооруженной агрессии России против Украины.