КАБи долітають: Вілкул оцінив загрозу для Кривого Рогу

У Кривому Розі говорять про зростання небезпеки

КАБи вже почали долітати до Кривого Рогу, і це підвищує ризики для міста. Росіяни модернізують свої бомби й збільшують їхню дальність. Попри те, що лінія фронту лишається на відстані понад 50 км, загроза з повітря не слабшає.

Що треба знати:

КАБи стали дальнобійнішими.

Фронт не наблизився до міста.

Потрібні сильніші ППО для боротьби з бомбами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Більше читайте у матеріалі: "Путіна зупинить тільки одне: Вілкул про "сепаратюг", Зеленського і "патріотів" із Партії регіонів".

Вілкул наголосив, що фронт не наблизився до Кривого Рогу. Зараз до лінії бойових дій приблизно 55 кілометрів, якщо рахувати по прямій через Мар'їнське. Дніпро залишається природною перешкодою, хоча після підриву Каховської ГЕС річка обміліла.

Найближче ворог підходив до міста на початку вторгнення. Тоді росіяни стояли за 200 метрів від знаку "Кривий Ріг" з боку Інгульця. У 2022 році небезпека була набагато більшою, ніж зараз, каже Вілкул.

Завдяки українським військовим фронт спочатку відкинули на 30 кілометрів, потім на 50. Після звільнення правобережної частини Херсонщини обстановка стала стабільнішою.

Що стосується КАБів, їхня дальність зростає через модернізацію. Зафіксовано кілька випадків, коли росіяни на них встановлювали реактивні двигуни, розповів Вілкул.

Голова Ради оборони додав, що для боротьби з КАБами потрібні потужні зенітні системи. Дрони збивають іншими способами – засобами РЕБ, дронами-перехоплювачами та мобільними системами.

За словами Олександра Вілкула, спочатку війни по місту били з усього, з чого могли. Кривий Ріг пережив понад 200 влучань ракет і дронів. Пошкоджено близько 3000 будинків – 1200 багатоповерхівок і 1800 приватних домоволодінь. Майже всі вже відновили.

На початку вторгнення росіяни часто брали міста "з наскоку" і ми добре пам'ятаємо, як це виглядало. Саме тоді була найбільша небезпека. Ворог міг прорватися раптово, а у нас фактично не було війська, пояснив він.

На старті повномасштабного вторгнення в Кривому Розі було лише 42 бійці тероборони та кілька сотень нацгвардійців. Зараз ситуація стабільніша, хоча загроза залишається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія вдарила дроном по ТЦК в Кривому Розі. Російські військові атакують місто з повітря дуже часто.