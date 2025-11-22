Россиян поставили на место? Мерц показал характер во время саммита G20 (видео)

Эту встречу называют ключевой площадкой для обсуждения европейскими лидерами "мирного плана" США

Канцлер Германии Фридрих Мерц не допустил присутствие российских пропагандистских СМИ во время пресс-конференции на саммите G20. Инцидент произошел 22 ноября, в субботу, в Южной Африке.

Что нужно знать:

22 ноября в Йоханнесбурге прошел саммит "Группы двадцати"

Мерц якобы допустил к пресс-конференции только немецкие СМИ

Саммит G20 впервые проходит в Африке

Как пишут росСМИ, канцлер Германии якобы запретил присутствие российских СМИ на пресс-конференции во время саммита. Отметим, что официально эту информацию пока не подтверждали.

"Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20", — говорится в сообщении.

По словам РИА Новости, один из членов делегации ФРГ якобы заявил, что допускаются только немецкие журналисты. В сети уже публикуют видео, как росСМИ остались за дверью и возмущенно размахивали микрофонами.

Саммит "Группы двадцати" в Африке

22 ноября начался первый в истории саммит G20 в Африке. Он проходит в Йоханнесбурге на севере Южно-Африканской Республики. Интересно, что, по данным Reuters, страны "Группы семи", президенты Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляен и Антониу Кошта и другие европейские политики обсуждали предложенный Вашингтоном "мирный план" для Украины и РФ в кулуарах этого саммита.

По словам одного из собеседников издания, среди присутствовавших были представители Финляндии, Норвегии, Испании и Нидерландов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидеры Европы уже отреагировали на "мирный план" президента США Дональда Трампа.