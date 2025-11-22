Росіян поставили на місце? Мерц показав характер під час саміту G20 (відео)

Цю зустріч називають ключовим майданчиком для обговорення європейськими лідерами "мирного плану" США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не допустив присутність російський пропагандистських ЗМІ під час пресконференції на саміті G20. Інцидент стався 22 листопада, у суботу, у Південній Африці.

Що треба знати:

22 листопада у Йоганнесбурзі пройшов саміт "Групи двадцяти"

Мерц нібито допустив до пресконференції лише німецькі ЗМІ

Саміт G20 вперше проходить в Африці

Як пишуть росЗМІ, канцлер Німеччини начебто заборонив присутність російських ЗМІ на пресконференції під час саміту. Зауважимо, що офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

"Російських журналістів не пустили на пресконференцію Мерца на саміті G20", — йдеться у повідомленні.

За словами РИА Новости, один із членів делегації ФРН нібито заявив, що допускаються лише німецькі журналісти. У мережі вже публікують відео, як росЗМІ залишились за дверима та обурено розмахували мікрофонами.

Саміт "Групи двадцяти" в Африці

22 листопада розпочався перший в історії саміт G20 в Африці. Він проходить у Йоганнесбурзі на півночі Південно-Африканської Республіки. Цікаво, що, за даними Reuters, країни "Групи семи", президенти Єврокомісії та Євроради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта та інші європейські політики обговорювали запропонований Вашингтоном "мирний план" для України та РФ у кулуарах цього саміту.

За словами одного зі співрозмовників видання, серед присутніх були представники Фінляндії, Норвегії, Іспанії та Нідерландів.

