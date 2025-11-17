Есть четыре версии. Как Миндичу удалось выехать из Украины накануне обыска

В НАБУ и САП уже проводятся расследования

Выезд за границу подозреваемого в деле НАБУ по коррупции в энергетике бизнесмена и соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича вполне мог произойти из-за утечки информации. Пока выясняется, на каком из этапов операции это могло произойти.

Что нужно знать:

Одна из версий возможности побега Миндича за границу — утечка информации из НАБУ или САП

Бек-офис в Киеве мог прослушивать Бюро и знать о возможном обыске

Миндич выехал за границу 10 ноября за несколько часов до обысков НАБУ и САП

Елена Купина, юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра ГРАНИЦА эфире КИЕВ24 назвала четыре возможные версии, как подозреваемому удалось выехать из Украины.

Тимур Миндич

Одна из первых — утечка информации из НАБУ и САП, ведь подозреваемый пересек границу Украины за несколько часов до обысков в собственной квартире. Кроме того, нельзя исключать вторую версию, что фигуранты следили за Бюро и прокуратурой и прослушивали их. Это подтверждают материалы обнаруженные на одной из квартир во время обысков.

"Такие случаи уже известны, когда такие организации прослушивают НАБУ и САП, и знают, что что-то против них готовится", — говорит Купина.

Третья версия – за НАБУ и САП могли следить ДБР и СБУ, поскольку сейчас нереформированные органы догоняют реформированные. На этом этапе тоже могла произойти утечка информации. И последний, четвертый вариант — НАБУ и САП принимали постановление следственного суда, чтобы провести обыски в рамках операции "Мидас". Здесь тоже Миндич мог получить информацию об этом.

Резюмируя, Купина подчеркивает, что НАБУ и САП сделали все возможное. Но следует понимать, что на момент пересечения границы Миндичем никакого законного основания и возможности, предусмотренной законом, помешать тому, чтобы он выехал, не было. По утечке информации НАБУ и САП уже начали внутреннее расследование.

Что известно о коррупционном скандале

НАБУ 10 ноября заявило о разоблачении преступной организации, систематически получавшей неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" через бэк-офис в Киеве, легализовав около 100 млн долларов. Обыски были не только у Миндича, но и у экс-министра энергетики и тогда действующего министра юстиции Германа Галущенко, восьмерым лицам сообщено о подозрении, пятерым избрали содержание под стражей с залогом.

СНБО наложил на Миндича и Александра Цукермана санкции. Миндича также могут лишить гражданства. Интересно, что Государственная пограничная служба подтвердила, что пересечение границы Тимуром Миндичем происходило законно, все документы были в порядке, ограничений на выезд не устанавливалось.

