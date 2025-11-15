Сколько оружия у России и почему КНДР уменьшает помощь: Скибицкий из ГУР — о планах врага

Заместитель главы ГУР рассказал, как Путин хочет сломать украинцев

До конца 2025 года Россия планирует произвести до 120 000 планировочных авиабомб. Среди них – 500 бомб новой модификации с радиусом действия до 200 км.

Что нужно знать:

Россия масштабирует производство КАБов и беспилотников

Москва стремится сломать украинцев, чтобы Киев был покладистее на предстоящих переговорах

В КНДР почти закончились артснаряды для помощи армии РФ, но Пхеньян активизировал производство ударных дронов

Россия увеличивает производство и дальность авиабомб

Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, россияне ежедневно используют 200-250 планировочных авиабомб для ударов по Украине.

Их можно сбить, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации… огромное. Это опасность. Угроза, которая потребует от нас ответной реакции, Вадим Скибицкий

Кроме того, Россия работает над увеличением дальности авиабомб до 400 км, что позволит ей атаковать значительно больше украинских городов без захода самолетов в зону поражения. Ожидается, что они смогут заменить ракеты.

Вадим Скибицкий

РФ нарастила производство ударных беспилотников

Также Скибицкий заявил, что в 2025 году Россия произведет в общей сложности около 70 000 дальнобойных беспилотников. Среди них 30 тысяч "шахедов", которые враг активно использует для ударов по Украине. По его словам, ранее РФ производила до 30 дронов в месяц, а теперь 30 БПЛА могут лететь на одну цель.

Чего добивается РФ

Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию, Вадим Скибицкий

Он подчеркнул, что Россия своими ударами по инфраструктуре Украины стремится сделать Киев более уступчивым на возможных мирных переговорах.

Северная Корея исчерпала запас снарядов для помощи РФ, но производит дроны

По словам замглавы ГУР, в сентябре не было зафиксировано никаких поставок снарядов для РФ из Северной Кореи. В октябре КНДР передала России снаряды, но многие были настолько старыми, что их передали на заводы в России для совершенствования.

При этом Северная Корея приступила к массовому производству малых ближних боевых беспилотников (FPV). Также там производят большие дроны средней дальности.

Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории, – сказал он

