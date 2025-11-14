Трамп передумал? Когда Украина может получить Tomahawk

Эта ракета имеет дальность полета более 2,5 тысяч км

Украина может получить американские ракеты Tomahawk уже в этом году или начале следующего. США имеют более 4000 дальнобойных ракет, Киев просит до 100 "Томагавков".

Что нужно знать:

Трамп заявлял, что не изменит своего решения по Tomahawk

У Украины нет средств запуска ракет Tomahawk

"Томагавк" может нести ядерную боеголовку

Как рассказал в эфире телемарафона Андрей Добрянский — директор по коммуникациям при Украинском конгрессном комитете Америки, всего США имеют более 4 тысяч Tomahawk. Украина же просит предоставить 50-100 ракет, что не будет оказывать значительного влияния на оборону в состоянии Штатов.

"Есть вероятность, что Украина получит "Томагавки", если не в конце этого года, то в начале следующего", — говорит Добрянский.

По его словам, есть оптимистические прогнозы от американских военных экспертов. Они говорят, что договоренность будет в этом году. Если не этого, то в первой половине следующего года. Таким образом, вероятность получения Украиной Tomahawk растет, даже несмотря на категорические отвержения этой идеи президентом США Дональдом Трампом.

Добрянский также добавил, что "Томагавки" Украина сможет использовать сейчас во время войны против России, но они будут играть и другую роль. Ведь эти ракеты при экономном использовании могут стать арсеналом Киева, что будет достаточно мощным сигналом для последующих войны с государством.

Крылатые ракеты Tomahawk

Tomahawk – это многоцелевая крылатая ракета американской разработки и производства. Считается одной из лучших крылатых ракет в мире, поскольку это идеальное оружие для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и ПВО. Прошла ряд модификаций, сейчас в США используют ракеты типа Block VI (ранее Block V).

Tomahawk

Примерные характеристики:

тип – дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;

длина – 5,55 м без бустера;

диаметр – 0,52 м;

вес без ускорителя – около 1315 кг;

дальность полета — 1250-2500 км (в разных модификациях);

боевая часть — фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модификаций, до 454 кг;

— фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модификаций, системы наведения – инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

точность (в зависимости от модификации) от 80 до 5 метров.

