Скільки зброї має Росія та чому КНДР зменшує допомогу: Скібіцький із ГУР — про плани ворога

Заступник глави ГУР розповів, як Путін хоче зламати українців

До кінця року Росія планує виготовити до 120 000 планерувальних авіабомб. Серед них — 500 бомб нової модифікації з радіусом дії до 200 км.

Що треба знати:

Росія масштабує виробництво КАБів та безпілотників

Москва прагне зламати українців, щоб Київ був поступливішим на майбутніх переговорах

В КНДР майже закінчилися артснаряди для допомоги армії РФ, але Пхеньян активізував виробництво ударних дронів

Росія збільшує виробництво та дальність авіабомб

Про це в інтерв’ю Reuters розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни щоденно використовують 200-250 планерувальних авіабомб для ударів по Україні.

Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації… величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції, Вадим Скібіцький

Крім того, Росія працює над збільшенням дальності авіабомб до 400 км, що дасть їй можливість атакувати значно більше українських міст без заходу літаків у зону ураження. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.

Вадим Скібіцький

РФ наростила виробництво ударних безпілотників

Також Скібіцький заявив, що у 2025 році Росія виготовить загалом близько 70 000 далекобійних безпілотників. Серед них 30 000 "шахедів", які ворог активно використовує для ударів по Україні. За його словами, раніше РФ виготовляла до 30 дронів на місяць, а тепер 30 БПЛА можуть летіти на одну ціль.

Чого добивається РФ

Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію, Вадим Скібіцький

Він наголосив, що Росія своїми ударами по інфраструктурі України прагне зробити Київ більш поступливим на можливих мирних переговорах.

Північна Корея вичерпала запас снарядів для допомоги РФ, але виробляє дрони

За словами заступника глави ГУР, у вересні не було зафіксовано жодних поставок снарядів для РФ з Північної Кореї. У жовтні КНДР передала Росії снаряди, але багато з них були настільки старими, що їх передали на заводи в Росії для вдосконалення.

При цьому Північна Корея розпочала масове виробництво малих ближніх бойових безпілотників (FPV). Також там виробляють більші дрони середньої дальності.

Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на власній території, – сказав він

