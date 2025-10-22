Шанс на Томагавки еще есть? В "Слуге народа" рассказали, когда Украина может получить ракеты

Трамп мог сознательно использовать нарратив с Томагавками

Отмена возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, возможно, не является окончательной. Шансы на получение дальнобойных ракет у нас еще есть.

Что нужно знать:

История с Томагавками могла быть ИПСО от Трампа

Шансы на получение ракет у Украины остаются

Когда США могут все же решиться на передачу

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Полную версию интервью с политиком читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.

По его словам, Трамп мог сознательно использовать нарратив с Томагавками, чтобы заставить Путина пойти на какие-нибудь уступки. При этом неизвестно, серьезно ли вообще в США рассматривали возможность передачи их Украине или с самого начала это была лишь политическая риторика.

Мережко считает, что, так или иначе, шансы на получение Томагавков у Украины еще есть.

Если ты об этом сказал открыто на весь мир, то надо быть последовательным. сказал Мережко

Это, предположил собеседник, может произойти после того, как Трамп в очередной раз убедиться в недоговороспособности главы Кремля.

Возможно, перед тем, как Трамп начнет предоставлять Украине Томагавки (и не только их), президенту США нужно еще раз окончательно убедиться, что с Путиным нельзя прийти к какому-либо согласию. Что это невозможно. Возможно, Трампу нужно пережить еще некоторое разочарование, чтобы начать не просто говорить, а действовать. предположил нардеп

