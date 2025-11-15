Укр

Почему в Украине отсутствует языковая политика: Ницой назвала главную причину

Автор
Алексей Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Офис президента Новость обновлена 15 ноября 2025, 17:30
Офис президента. Фото Коллаж "Телеграфа"

Власть, отмечает Ницой, не берет на себя роль лидера в вопросах развития украинского языка

По мнению Ларисы Ницой, действующие украинские власти не проводят в своей стране языковую политику. Все годы, возможно и специально, власть, не исключает она, демонстрирует халатное, преступное и предвзятое бездействие.

Ни разу президент не сказал, что украинцам, чтобы быть украинцами, нужно переходить на украинский язык и помогать друг другу с этим. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой.

Что нужно знать

  • Украинская власть, по мнению Ницой, не проводит последовательной языковой политики
  • Выполнение стратегии развития украинского языка фактически легло на активистов
  • Власть, считает Ницой, действует без собственной инициативы, под давлением общества

Она подчеркнула, что власть, по ее словам, "не дает таких посылов". В то же время Лариса Ницой заметила, что даже программу и стратегию утверждения украинского языка до 2030 года, утвержденную в государстве, выполняют обычные граждане на улицах, неравнодушные активисты и украинцы, которых в 2022 году "разбудили ракеты Путина".

Подробнее читайте в материале: Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях

На ее взгляд, в стране отсутствует языковая политика, поскольку у власти находятся "обрусевшие украинцы", у которых другое мировоззрение.

"Они не видят в м*скальском языке угрозы", — отмечает писательница.

Под давлением общества "обрусевшая" власть делает определенные шаги, но очень слабенькие и очень неохотно, — резюмирует Лариса Ницой.

Напомним, "Телеграф" писал, что народный депутат, историк Владимир Вятрович выразил серьезную обеспокоенность из-за нового законопроекта, который Государственная служба по этнополитике и свободе совести разослала на согласование. По его словам, документ грубо нарушает Конституцию Украины и может серьезно ослабить позиции украинского языка как государственного.

Теги:
#Украинский язык #Власть #Язык #Лариса Ницой