Почему в Украине отсутствует языковая политика: Ницой назвала главную причину

Власть, отмечает Ницой, не берет на себя роль лидера в вопросах развития украинского языка

По мнению Ларисы Ницой, действующие украинские власти не проводят в своей стране языковую политику. Все годы, возможно и специально, власть, не исключает она, демонстрирует халатное, преступное и предвзятое бездействие.

Ни разу президент не сказал, что украинцам, чтобы быть украинцами, нужно переходить на украинский язык и помогать друг другу с этим. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой.

Она подчеркнула, что власть, по ее словам, "не дает таких посылов". В то же время Лариса Ницой заметила, что даже программу и стратегию утверждения украинского языка до 2030 года, утвержденную в государстве, выполняют обычные граждане на улицах, неравнодушные активисты и украинцы, которых в 2022 году "разбудили ракеты Путина".

На ее взгляд, в стране отсутствует языковая политика, поскольку у власти находятся "обрусевшие украинцы", у которых другое мировоззрение.

"Они не видят в м*скальском языке угрозы", — отмечает писательница.

Под давлением общества "обрусевшая" власть делает определенные шаги, но очень слабенькие и очень неохотно, — резюмирует Лариса Ницой.

