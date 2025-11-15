Почему в Украине отсутствует языковая политика: Ницой назвала главную причину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Власть, отмечает Ницой, не берет на себя роль лидера в вопросах развития украинского языка
По мнению Ларисы Ницой, действующие украинские власти не проводят в своей стране языковую политику. Все годы, возможно и специально, власть, не исключает она, демонстрирует халатное, преступное и предвзятое бездействие.
Ни разу президент не сказал, что украинцам, чтобы быть украинцами, нужно переходить на украинский язык и помогать друг другу с этим. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой.
Что нужно знать
- Украинская власть, по мнению Ницой, не проводит последовательной языковой политики
- Выполнение стратегии развития украинского языка фактически легло на активистов
- Власть, считает Ницой, действует без собственной инициативы, под давлением общества
Она подчеркнула, что власть, по ее словам, "не дает таких посылов". В то же время Лариса Ницой заметила, что даже программу и стратегию утверждения украинского языка до 2030 года, утвержденную в государстве, выполняют обычные граждане на улицах, неравнодушные активисты и украинцы, которых в 2022 году "разбудили ракеты Путина".
Подробнее читайте в материале: Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях
На ее взгляд, в стране отсутствует языковая политика, поскольку у власти находятся "обрусевшие украинцы", у которых другое мировоззрение.
"Они не видят в м*скальском языке угрозы", — отмечает писательница.
Под давлением общества "обрусевшая" власть делает определенные шаги, но очень слабенькие и очень неохотно, — резюмирует Лариса Ницой.
Напомним, "Телеграф" писал, что народный депутат, историк Владимир Вятрович выразил серьезную обеспокоенность из-за нового законопроекта, который Государственная служба по этнополитике и свободе совести разослала на согласование. По его словам, документ грубо нарушает Конституцию Украины и может серьезно ослабить позиции украинского языка как государственного.