Чому в Україні відсутня мовна політика: Ніцой назвала головну причину

Олексій Руденко
Дата публікації
Новина оновлена 15 листопада 2025, 17:30
Влада, зауважує Ніцой, не бере на себе роль лідера у питаннях розвитку української мови

На думку Лариси Ніцой, чинна українська влада не проводить в своїй країні мовну політику. Усі роки, можливо й спеціально, влада, не виключає вона, демонструє халатну, злочинну та упереджену бездіяльність.

Жодного разу президент не сказав, що українцям, щоб бути українцями, треба переходити на українську мову та допомагати один одному з цим. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Що треба знати

  • Українська влада, на думку Ніцой, не проводить послідовної мовної політики
  • Виконання стратегії української мови фактично лягло на активістів
  • Влада, вважає Ніцой, діє без власної ініціативи, під тиском суспільства

Вона наголосила, що влада, за її словами, "не дає такі посили". Водночас Лариса Ніцой підкреслила, що навіть програму і стратегію утвердження української мови до 2030 року, яка затверджена в державі, виконують натомість звичайні громадяни на вулицях, небайдужі активісти і українці, яких в 2022 році "розбудили ракети Путіна".

Докладніше читайте в матеріалі: Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції

На її погляд, в країні відсутня мовна політика, оскільки при владі знаходяться "зм*скальщені українці", у яких інший світогляд.

"Вони не бачать в м*скальскій мові загрози", — наголошує письменниця.

Під тиском суспільства "змосковщена" влада робить певні кроки, але дуже слабенькі і дуже неохоче, — резюмує Лариса Ніцой.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що народний депутат, історик Володимир В’ятрович висловив серйозну стурбованість через новий законопроєкт, який Державна служба з етнополітики та свободи совісті розіслала на погодження. За його словами, документ грубо порушує Конституцію України і може серйозно послабити позиції української мови як державної.

#Українська мова #Влада #Мова #Лариса Ніцой