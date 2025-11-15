Чому в Україні відсутня мовна політика: Ніцой назвала головну причину

Влада, зауважує Ніцой, не бере на себе роль лідера у питаннях розвитку української мови

На думку Лариси Ніцой, чинна українська влада не проводить в своїй країні мовну політику. Усі роки, можливо й спеціально, влада, не виключає вона, демонструє халатну, злочинну та упереджену бездіяльність.

Жодного разу президент не сказав, що українцям, щоб бути українцями, треба переходити на українську мову та допомагати один одному з цим. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Що треба знати

Українська влада, на думку Ніцой, не проводить послідовної мовної політики

Виконання стратегії української мови фактично лягло на активістів

Влада, вважає Ніцой, діє без власної ініціативи, під тиском суспільства

Вона наголосила, що влада, за її словами, "не дає такі посили". Водночас Лариса Ніцой підкреслила, що навіть програму і стратегію утвердження української мови до 2030 року, яка затверджена в державі, виконують натомість звичайні громадяни на вулицях, небайдужі активісти і українці, яких в 2022 році "розбудили ракети Путіна".

Докладніше читайте в матеріалі: Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції

На її погляд, в країні відсутня мовна політика, оскільки при владі знаходяться "зм*скальщені українці", у яких інший світогляд.

"Вони не бачать в м*скальскій мові загрози", — наголошує письменниця.

Під тиском суспільства "змосковщена" влада робить певні кроки, але дуже слабенькі і дуже неохоче, — резюмує Лариса Ніцой.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що народний депутат, історик Володимир В’ятрович висловив серйозну стурбованість через новий законопроєкт, який Державна служба з етнополітики та свободи совісті розіслала на погодження. За його словами, документ грубо порушує Конституцію України і може серйозно послабити позиції української мови як державної.