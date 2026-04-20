Брижит Макрон сменила прическу и вызвала фурор (фото)

Первая леди Франции появилась в необычном для себя образе

Первая леди Франции Брижит Макрон появилась на новых фото вместе с мужем Эммануэлем Макроном в измененном образе. Она предстала в красном элегантном платье с длинным рукавом и аккуратно собранными волосами, отличающимся от ее привычного стиля с распущенной укладкой.

Новые кадры быстро разошлись по сети и вызвали реакцию пользователей. В комментариях отмечают, что изменение прически придало образу сдержанности и завершенности. Свежие фото появились в Инстаграмм.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: Getty Images

В частности, пишут: "выглядит очень элегантно с новой прической", "как элегантно выглядит с собранными волосами, могла бы всегда выглядеть так", "как же она мне нравится с новой прической, лучше чем с распущенными волосами". Пользователи просто в восторге от такого изменения стиля первой леди Франции.

На фото Брижит Макрон держится сдержанно, а образ дополняют минималистичные украшения. Красный цвет платья подчеркивает классический подход к официальному стилю, который она придерживается во время публичных выходов.

Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Стиль Брижит Макрон давно ассоциируется с четкими силуэтами, сдержанными цветами и вниманием к деталям. Она часто выбирает платья и костюмы с лаконичным кроем, предпочитая классические оттенки — белый, черный, синий и красный. Ее образы обычно дополняются минимальным количеством аксессуаров.

