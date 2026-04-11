Миссия Artemis II вернулась на Землю. Как чувствуют себя астронавты (фото и видео)

Команда завершила 10-дневный полет

Астронавты миссии Artemis II, успешно совершившие облет Луны, вернулись на Землю. Экипаж приводился в Тихом океане с парашютом около трех часов утра по киевскому времени.

Об этом сообщили в NASA. Затем экипаж "Артемиды II" забрали на борт американского корабля для медицинских осмотров. Все члены команды чувствуют себя хорошо, их доставят на базу в Хьюстоне, в Космический центр Джонсона.

Возвращение экипажа "Артемиды II"

Что известно о миссии Artemis II

Artemis II – это первая пилотируемая миссия NASA к Луне за 54 года. В состав экипажа вошли четверо астронавтов: трое американцев и канадец. Рид Виземан – командир миссии, Виктор Гловер – пилот, Кристина Кох и Джереми Генсен – специалисты миссии.

В ходе облета Луны космический корабль Orion достиг расстояния 406764 км от Земли. Миссия Artemis II официально превзошла рекорд дальности полета пилотируемого аппарата, установленный астронавтами Apollo 13 в 1970 году (400 172 км).

Экипаж исследовал малоизученные участки обратной стороны Луны, которые оставались в тени во время предыдущих миссий. Астронавты увидели редкое явление – солнечное затмение, продолжавшееся 53 минуты.

Миссия доказала, что ключевые системы Orion способны безопасно доставлять людей к Луне и обратно. В NASA оценивают миссию как ключевой шаг к следующему этапу – высадке людей на Луну в рамках программы Artemis program.

Как завершилась первая высадка людей на Луну

20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Он был участником миссии "Аполлон-11" вместе с Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом.

Корабль достиг лунной орбиты через 76 часов после старта. Лунный модуль совершил посадку на Луну. Астронавты прошлись по поверхности, собрали образцы лунного грунта и установили там флаг США. Длительность пребывания лунного модуля на поверхности Луны — 21 час 36 минут.

Начался обратный полет и экипаж приводился в Тихом океане. Команду подняли на борт вертолета и доставили на авианосец. Там их ждал президент Никсон и директор НАСА. 21 день астронавты провели в карантине и проходили медицинское обследование.

Эти обследования, а также анализ образцов лунных пород не обнаружили внеземных микроорганизмов. После получения таких результатов карантин был снят. 13 августа 1969 г. состоялась торжественная встреча астронавтов в Нью-Йорке, затем в Чикаго и Лос-Анджелесе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мы видим космос черным и какой он на самом деле. Ответ оказался гораздо интереснее, чем кажется.