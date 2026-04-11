Місія Artemis II повернулася на Землю. Як почуваються астронавти (фото і відео)

Команда завершила 10-денний політ

Астронавти місії Artemis II, які успішно здійснили обліт Місяця, повернулися на Землю. Екіпаж приводнився в Тихому океані з парашутом близько третьої години ранку за київським часом.

Про це повідомили у NASA. Далі екіпаж "Артеміди II" забрали на борт американського корабля для медичних оглядів. Усі члени команди почуваються добре, їх доправлять на базу в Х’юстоні, до Космічного центру Джонсона.

Повернення екіпажу "Артеміди II"

Що відомо про місію Artemis II

Artemis II — це перша пілотована місія NASA до Місяця за 54 роки. До складу екіпажу увійшли четверо астронавтів: троє американців та канадець. Рід Віземан – командир місії, Віктор Гловер – пілот, Крістіна Кох і Джеремі Генсен – спеціалісти місії.

В ході обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані 406 764 км від Землі. Місія Artemis II офіційно перевершила рекорд дальності польоту пілотованого апарату, встановлений астронавтами Apollo 13 у 1970 році (400 172 км).

Екіпаж досліджував маловивчені ділянки зворотного боку Місяця, які залишалися в тіні під час попередніх місій. Астронавти побачили рідкісне явище – сонячне затемнення, яке тривало 53 хвилини. Місія довела, що ключові системи Orion здатні безпечно доставляти людей до Місяця і назад. У NASA оцінюють місію як ключовий крок до наступного етапу – висадки людей на Місяць у межах програми Artemis program.

Як завершилася перша висадка людей на Місяць

20 липня 1969 року, американський астронавт Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця. Він був учасником місії "Аполлон-11" разом з Баззом Олдріном і Майклом Коллінзом.

Корабель досяг місячної орбіти через 76 годин після старту. Місячний модуль здійснив посадку на Місяць. Астронавти пройшлися поверхнею, зібрали зразки місячного ґрунту і установили там прапор США. Загальна тривалість перебування місячного модуля на поверхні Місяця — 21 година 36 хвилин.

Почався зворотній політ і екіпаж приводнився в Тихому океані. Команду підняли на борт гвинтокрила і доставили на авіаносець. Там на них чекав президент Ніксон та директор НАСА. 21 день астронавти провели у карантині та проходив медичні обстеження.

Ці обстеження, а також аналіз зразків місячних порід не виявили позаземних мікроорганізмів. Після одержання таких результатів карантин було знято. 13 серпня 1969 року відбулася урочиста зустріч астронавтів у Нью-Йорку, потім Чикаго і Лос-Анджелесі.

