Показали "темную сторону" Луны и установили исторический рекорд. Миссия Artemis II возвращается (фото и видео)

В последний раз люди видели обратную сторону Луны еще в 1972 году

Астронавты миссии Artemis II успешно совершили облет Луны. Они установили новый рекорд самого отдаленного пребывания человека в космосе за всю историю.

Об этом заявила астронавтка Кристина Кох в ходе трансляции NASA. В ходе облета Луны космический корабль Orion достиг расстояния 406 764 км от Земли. Миссия Artemis II официально превзошла рекорд дальности полета пилотируемого аппарата, установленный астронавтами Apollo 13 в 1970 году (400 172 км).

Когда корабль находился в радиотени с обратной стороны Луны, связь с центром управления прервалась на 40 минут. Сразу после возобновления контакта астронавтка Кристина Кох обратилась к Земле с посланием.

Когда мы начали этот полет к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, а выбираем ее. И это верно. Мы будем изучать. Мы будем строить. Мы будем строить корабли. Мы снова посетим Землю. Мы построим научные аванпосты. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем заниматься радиоастрономией. Мы будем основывать компании. Мы будем развивать промышленность. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы будем всегда выбирать Землю. Мы будем всегда выбирать друг друга, — сказала она

Астронавты впервые за 50 лет показали обратную сторону Луны

Члены команды Artemis II опубликовали новый снимок, на котором одновременно видны и ближняя, и далекая стороны спутника Земли. Справа на фото мы видим знакомую нам сторону Луны с темными "пятнами", которые хорошо видны с Земли. Слева — его обратная сторона.

Новое фото Луны

В последний раз люди могли видеть обратную сторону Луны еще во время миссии Apollo 17 в 1972 году.

Первый за 50 лет полет к Луне – что известно о миссии Artemis II

Artemis II – это первая пилотируемая миссия NASA к Луне за 54 года. В состав экипажа вошли четверо астронавтов: трое американцев и канадец. Рид Виземан – командир миссии, Виктор Гловер – пилот, Кристина Кох и Джереми Генсен – специалисты миссии.

Экипаж миссии Artemis II

Выход на орбиту Луны и высадка на ней не предусмотрены миссией. В то же время она является важным этапом перед высадкой людей на поверхность Луны в рамках следующих миссий программы NASA.

Запуск "Ориона" 2 апреля

Корабль, как и было запланировано, облетел вокруг спутника Земли и использует его гравитацию, чтобы возвратиться домой. Корабль Orion начал траекторию возвращения домой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мы видим космос черным и какой он на самом деле. Ответ оказался гораздо интереснее, чем кажется.