Наступление РФ сдулось, но радоваться рано: Сырский назвал главные проблемы ВСУ

До перелома в войне еще далеко, отметил генерал

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился итогами за первое полугодие 2026 года. Россияне пытались развернуть масштабное наступление, но, несмотря на преимущество в людях и технике, не достигли ни одной из поставленных целей: если раньше российская армия активно наступала на 13 оперативных направлениях, то сейчас их максимум шесть-семь.

Что происходит на фронте

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале. Украинская армия продолжает оборонную операцию, а на отдельных направлениях — ведет активные действия и удерживает оперативную инициативу. В среднем ежемесячно враг теряет убитыми и ранеными около 32 тысяч военнослужащих.

"Сейчас соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 на 60. Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое", — пишет главком.

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

По темпам продвижения украинские и российские войска практически сравнялись. Сохраняется устойчивая тенденция по увеличению соотношения освобождаемой территории к тем участкам, где врагу удается продвигаться.

До перелома в войне еще далеко

В то же время, Сырский предостерегает от недооценки врага. До перелома в войне еще далеко, отмечает главком. Россия не отказалась от планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Также она стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины.

С начала года поражено почти 700 целей на территории России

За шесть месяцев средствами Deep Strike (дальнобойные удары) поражено 697 целей на территории РФ. Прямой и косвенный экономический ущерб, причиненный врагу, оценивается по меньшей мере в 6,1 млрд долларов.

"Эффективно действует и кампания Middle Strike (удары на оперативной глубине, — ред.). За этот период поражено 7028 объектов противника. Артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач. Ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных Сил — более 1100, подразделения поддержки — около 1400", — рассказал Сырский.

Главные проблемы нашей армии

По словам Сырского, на итоговом совещании проанализировали также ряд проблемных вопросов. Он назвал два основных:

оперативное построение наших бригад в обороне

чрезмерная продолжительность пребывания военнослужащих на передовых позициях

"Подчеркнул: командиры обязаны находить возможности для проведения ротаций личного состава не реже одного раза в 60 дней. Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям", — пишет Сырский.

Он добавил, что по итогам первого полугодия количество уголовных правонарушений в войсках уменьшилось на 12%.

Напомним, как писал "Телеграф", на днях экс-главком Валерий Залужный в большой статье проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в войне. Она является своеобразным холодным душем для тех, кто на фоне успехов ВСУ уже начал говорить, что Россия проиграла войну.