"В этой войне не будет победителей": холодный душ и шесть тревожных предупреждений от Валерия Залужного

Дипломат поделился мыслями о текущей ситуации и перспективах

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Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и эксголовнокомандующий ВСУ в обширной статье проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в войне. Она является своеобразным холодным душем для тех, кто на фоне успехов ВСУ уже начал говорить, что "Россия проиграла войну"

Статью со своими размышлениями Залужный выпустил на Interfax-Украина. "Телеграф" собрал главные заявления бывшего главнокомандующего.

"Я не отношусь к людям, которые каким-то образом лояльны к России. Однако считаю, что пренебрежение здравым смыслом из-за отсутствия критического мышления уже принесло Украине невиданные в 21-м веке страдания, которые могут распространиться по всей Европе. А она фактически остается единственной надеждой Украины как на выживание, так и на будущее", — так он начал свой текст.

Россия проиграла войну?

Залужный пишет, что на фоне успешных атак Украины все чаще раздаются голоса, что Россия проиграла войну. Однако на самом деле, отмечает он, идет война на истощение, где тактические успехи на поле боя и даже эффективные удары по логистике и критической инфраструктуре врага не ведут к быстрому достижению стратегических или политических целей.

Что происходит на поле боя

"Очевидно, что ситуация на фронте действительно осталась в тупике, который я описывал в конце 2023 года. Насыщение беспилотными комплексами разного типа поля боя и постоянная модернизация приводит к постоянному совершенствованию тактики их применения. По состоянию на данный момент вопрос даже не в том, как удержать ту или иную позицию, а как до нее добраться или провести ротацию либо эвакуацию. Достижение любой тактической цели происходит ценой огромных потерь, непропорциональных полученным результатам", — пишет бывший главком.

Залужный объяснил, что из-за насыщенности поля боя дронами и новыми видами оружия выполнение тактических задач на земле стало фактически невозможным без огромных потерь. В то же время, любые достижения в ударах по логистике являются лишь временным перехватом инициативы.

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Россия не победила, но не согласится прекратить войну

"И в результате нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины. Потому что с одной стороны Россия не может даже теоретически оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же военным путем деоккупировать захваченную территорию", — констатирует посол.

Россия не достигла собственных политических целей, а значит не победила. Однако этот вывод будет справедлив только тогда, когда Россия согласится прекратить войну, а этого не произойдет, пишет Залужный.

Украина — не проиграла, но… : 6 тревожных признаков

По оценке экс-главкома Украина победила в том смысле, что Россия не достигла своих целей. Однако есть шесть важных моментов.

1. Россия не вышла из войны и не признала поражение.

2. РФ оккупировала большие территории, которые Украина пока не сможет вернуть. Любой мирный договор будет болезненным в вопросах территорий.

3. Даже нанося сокрушительные удары российской экономике, Украина остается зависимой от финансовой и технологической поддержки и накапливает множество внутренних проблем, которые будут только нарастать.

4. Россия понимает это и делает ставку на моральное и физическое истощение Украины. РФ имеет больший запас ресурсов и опережает в производстве баллистических ракет. Невозможно изготовить достаточно систем ПВО, чтобы противодействовать этому

5. Международная поддержка демонстрирует признаки серьезного ослабления из-за отступления США от Украины и разногласий в рамках Европейского Союза. Рост требований к Украине от соседей свидетельствует, что с будущим европейской безопасности не все хорошо

6. "Шестое — это война на истощение. В ней не будет победителей, только проигравшие. В этот список пока входят Россия и Украина, которые, несмотря на стремление выдать желаемое за действительное, больше потеряли, чем получили. Этот список будет расширяться", — отмечает Залужный.

Война стерла границу между фронтом и тылом

Война на истощение вышла далеко за линию фронта и перешла, с одной стороны, в уничтожение логистических маршрутов и тестирование систем ПВО, а с другой — в соревнование уязвимости критической инфраструктуры. Теперь главное — не разгром противника на поле боя, а защита от воздушных ударов и напряжение во враждебном обществе. Именно это общество должно решить судьбу войны, пишет экс-главком.

"А потому война не ограничивается полем боя и фактически стерла полностью границу между ним и остальной страной. Это может привести к так называемому стратегическому эффекту, который и может принести такое ожидаемое завершение войны. Однако, перспектива его получить сегодня все еще маловероятна по целому ряду причин", — отметил Залужный.

Главная причина – непредсказуемость финансового ресурса и, как следствие, невозможность накопить и сохранить резервы для решительного удара. Главным политическим аргументом сейчас являются ракетный, противоракетный и дроновые запасы.

Успехи на фронте теперь имеют другой вес

"Фронт остается важной ареной войны, однако подходы к его оценке уже давно изменились. Движение линии столкновения остается информационно и стратегически важным именно в территориальных перспективах, однако вероятно, уже не определяющим по завершению войны, а является лишь одним из аргументов. Поэтому именно его фиксация и стабилизация крайне важна", — говорится.

Залужный отмечает, что даже стратегические территориальные достижения, например сухопутный коридор в Крым из Мариуполя, сейчас не дают гарантии. Из-за роста возможностей ударов дронами его использование невозможно.

Происходящее в оккупированном Крыму может угрожать и украинским городам — надо думать о защите

Такая же участь постигла и Крым, который теперь стал для РФ не достижением, а "резервацией прошлых надежд и побед". Полуостров оказывается в логистической изоляции, вызванной фактическим прекращением сухопутного коридора вдоль северного побережья Азовского моря из-за атак наших беспилотников. В Крыму нарастает топливный кризис, возникают проблемы с обеспечением продуктами.

"Не постигнет ли оккупантов такая же судьба с оккупированными селами в Херсонской и Запорожской областях? Вероятно, да. Это тот случай, когда если ты не можешь унести с собой то, что украл, то лучше его оставить.

Все это лишь довод в возможных переговорах, однако, к сожалению, этот довод не последний. Дальше все это ждет и наши крупные города и их инфраструктуру, о защите которой необходимо немедленно думать", – призывает Залужный.

Важны не территориальные достижения и удары по РФ

Он добавляет, что в войне на истощение важно не количество захваченных территорий и не отдельные технологические решения и их мгновенные результаты.

"Война на истощение — это способность людей терпеть ее продолжение и международная поддержка, которая направлена ​​не только на помощь, но и на физическое ограничение России и формирование будущей среды безопасности. Это сложная система взаимодействия и руководства всеми процессами внутри государства в сверхсложных условиях. Только это может показать реальный результат и дать очертание будущего после окончания войны. Жаль, что аналитики этого не видят. Однако нам от этого не легче", — пишет Залужный.

Поможет ли Украине НАТО

Украина возлагает большие надежды на помощь и поддержку НАТО. Однако Североатлантический союз переживает очень сложные времена.

"Фактически, крупнейшая военно-политическая организация мира остается готовой к войне прошлого, все еще подавая надежду и испытывая судьбы стран-участниц", — пишет экс-главком.

Однако главная проблема НАТО даже не в этом, добавляет он. Она состоит в том, что эта организация создавалась в разгар "холодной войны", когда главное было — избежать ядерного конфликта с СССР. Альянс построен на стратегии избегания конфликтов.

"Именно поэтому Украина до сих пор не является членом альянса, несмотря на очевидные преимущества ее членства. И именно поэтому мы видим объединение вокруг Украины, но не объединение против России. Вот почему эта война продолжается", — подчеркнул дипломат.

Залужный добавляет, что у такого подхода НАТО нет перспективы. Это – альянс старого мира, которого уже не существует.

"Система безопасности нового мира зависит от тех, кто спасает целую страну в центре Европы, и тех, кто готов объединить всех на этом пути. И если первые – это мы, украинцы, то кто готов быть вторым – надеюсь, скоро увидим", – резюмировал Валерий Залужный.

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