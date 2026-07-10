Наступ РФ здувся, але радіти зарано: Сирський назвав головні проблеми ЗСУ

До перелому у війні ще далеко, наголосив генерал

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився підсумками за перше півріччя 2026 року. Росіяни намагалися розгорнути масштабний наступ, але попри перевагу в людях та техніці, не досягли жодної з поставлених цілей: якщо раніше російська армія активно наступала на 13 оперативних напрямках, то зараз їх максимум шість-сім.

Що відбувається на фронті

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі. Українська армія продовжує оборонну операцію, а на окремих напрямках — веде активні дії та утримує оперативну ініціативу. В середньому щомісяця ворог втрачає вбитими та пораненими близько 32 тисяч військовослужбовців.

"Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі", — пише головком.

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

За темпами просування українські та російські війська практично зрівнялися. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється, до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись.

До перелому у війні ще далеко

Водночас Сирський застерігає від недооцінки ворога. До перелому у війні ще далеко, наголошує головком. Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей. Також вона прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

З початку року уражено майже 700 цілей на території Росії

За шість місяців засобами Deep Strike (далекобійні удари) уражено 697 цілей на території РФ. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів.

"Ефективно діє й кампанія Middle Strike (удари на оперативній глибині, — ред.). За цей період уражено 7028 об’єктів противника. Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил — понад 1100, підрозділи підтримки — близько 1400", — розповів Сирський.

Головні проблеми нашої армії

За словами Сирського, на підсумковій нараді проаналізували також низку проблемних питань. Він назвав дві основних:

оперативна побудова наших бригад в обороні

надмірна тривалість перебування військовослужбовців на передових позиціях

"Наголосив: командири зобов’язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", — пише Сирський.

Він додав, що за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12%.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", днями ексголовком Валерій Залужний у великій статті проаналізував ситуацію, яка зараз склалася у війні. Вона є своєрідним холодним душем для тих, хто на тлі успіхів ЗСУ вже почав говорити, що "Росія програла війну".