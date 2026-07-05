Пресс-секретарь российского диктатора придумал успехи на фронте

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российско-украинской войне виноват Запад, а Польша хочет забрать часть Украины. Он также продолжал утверждать, что РФ имеет успехи на фронте.

Такими высказываниями пресс-секретарь президента России Владимира Путина отличился в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Кремлевский рупор заявил, что так называемая "СВО" превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада. Примечательно, что он на весь мир заявил о войне, хотя виноватого нашел, по обыкновению, на стороне.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", – сказал он.

Песков добавил, что "киевский режим" в этих условиях способен на все. Стоит отметить, что в своем интервью он многократно называл украинское руководство именно так.

"Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима", – высказался спикер Кремля, напрочь забыв о том, что это именно Россия бьет по украинским жилым многоэтажкам и не только.

Также он придумал, что ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам из-за ухудшения положения на фронте. Здесь он умудрился соврать дважды: не только об ударах по гражданским объектам, но и положении на фронте. Напомним, 4 июля разница между картами Минобороны России и DeepState составляла 1900 кв. км.

Песков цинично заявил, что РФ сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, несмотря на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, он не мог не воспользоваться возникшими разногласиями между Варшавой и Киевом, о чем предупреждали эксперты. Над Украиной висит угроза дезинтеграции, ведь в Польше многие не прочь поживиться ее территорией, заявил Песков.

"Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли", – сказал чиновник РФ.

По его словам, Россия сохраняет контакты с США по существующим каналам и сейчас, когда продолжительное время не было визитов Уиткоффа и Кушнера.

Напомним, 5 июля глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трапом после его беседы с президентом Владимиром Зеленским. В ходе их диалога, в частности, они обсуждали войну в Украине.