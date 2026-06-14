В "АТБ" обвал цен на товары для дома: скидки достигают почти 45%

Акционные предложения продлятся еще несколько дней

В магазинах сети "АТБ" действуют скидки на бытовую химию и средства гигиены. Часть товаров подешевела почти на половину.

Акция включает самые популярные товары для ежедневного использования. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе".

Самые большие скидки получили средства для стирки. Гель WASH&FREE в большой упаковке 4 кг подешевел на 43% — до 135 грн вместо 237,90 грн. Также акционными стали капсулы для стирки этого же бренда (19 штук), которые теперь стоят 150 грн. Жидкое стиральное средство SHIMM объемом 2,2 л стало доступнее — 149,90 грн вместо 249,90 грн.

Отдельно снизились цены на пятновыводители и отбеливатели. Продукция Oxy line подешевела примерно на 37%, стоимость стартует от 18,80 грн.

Не обошла акция и на средства для мытья посуды. Популярный Fairy с разными ароматами (лимон, зеленое яблоко, Pure&Clean, 450 мл) сейчас продается со скидкой около 30% — за 58,90 грн вместо 84,90 грн.

На какую бытовую химию действуют скидки в "АТБ". Фото: "АТБ"

Скидки продлятся до 17 июня включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько можно сэкономить на колбасах в "АТБ".