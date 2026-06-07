На фоне слухов о романе: Цымбалюк и Светлицкая неожиданно показали свои "планы на будущее"

Актеры снова подогрели слухи об отношениях

Пока поклонники строят теории о возможных отношениях Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой, сами актеры словно нечаянно показали, каким видят свое будущее. И хотя все выглядело как шутка, одна деталь заставила снова заговорить о возможном романе между актерами.

Светлицкая опубликовала в Инстаграмм забавное видео, созданное с помощью ИИ, в котором показала несколько возможных сценариев своей жизни. "План А" для актрисы — семейное счастье с мужем и детьми. "План Б" оказался гораздо более неожиданным — вокруг нее собралась целая компания мужчин. В "плане С" рядом со Светлицкой появился состоятельный старший избранник, а завершился ролик "планом Д", где знаменитость предстала в образе монашки.

Вскоре похожим видео поделился и Тарас Цымбалюк. Актер также показал несколько альтернативных версий своего будущего, обыграв популярный в соцсетях ИИ-тренд.

Впрочем, самое большое внимание привлекли не сами ролики, а реакция артистов друг на друга. Под видео Светлицкой Цымбалюк написал: "Ясно". А вот актриса оставила под его постом еще более загадочный комментарий — "План А".

Это далеко не первый случай, когда Цымбалюк и Светлицкая подогревают слухи о своих отношениях. Они регулярно взаимодействуют в соцсетях и охотно комментируют посты друг друга, выкладывают провокационные фото и видео, где появляются в объятиях. Однако никаких официальных заявлений о романе актеры до сих пор не делали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ирочка из "Холостяка" оригинально потролила Тараса Цымбалюка. Она нашла способ напомнить об их свидании во время проекта.