Нардеп вступился за полицейских, сбежавших от стрелка в Киеве: что не так с этими оправданиями

Закон прямо определяет их действия во время опасности

Бегство нескольких полицейских во время стрельбы в Голосеевском районе Киева привело к служебному расследованию и отставке главы Департамента патрульной полиции. Однако у правоохранителей нашлись защитники. Несмотря на то, что поступок признал позорным, нардеп Роман Костенко отметил, что хотел бы увидеть, что бы люди, которые критикуют, имея оружие, совершили бы на месте полиции. "Телеграф" разбирался, что не так со словами нардепа.

Что нужно знать:

Полиция имеет законные полномочия применять огнестрельное оружие

В обязанности входит защита граждан и пресечение правонарушений

Патрульные проходят не менее 6 месяцев подготовки

Заметим, сравнивать те или иные действия в различных ситуациях полиции и гражданских людей — некорректно. В основном гражданские не имеют специальной подготовки. Профессия полицейского несет с собой определенный риск, с которым, в частности, соглашаются во время присяги.

По тексту присяги — патрульные должны "достойно нести высокое звание полицейского и добросовестно выполнять свои служебные обязанности". К ним согласно ст. 23 ЗУ "О Национальной полиции" как раз и входит прекращение правонарушений и обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах.

Также полиции, в отличие от гражданских лиц, разрешено применять огнестрельное оружие. Основания описаны в статье 46 вышеупомянутого закона:

защита от нападения на полицейского или других лиц,

освобождение заложников,

отражение нападения на объекты под охраной,

задержание лиц, совершающих тяжкие преступления или оказывающих вооруженное сопротивление,

остановка транспортных средств, представляющих угрозу,

принудительное прекращение полета беспилотников

Напомним, гражданские также могут использовать оружие для самозащиты, однако нужно иметь ряд разрешений и пройти обучение.

Патрульные полицейские проходят по меньшей мере полугодовую учебу, тогда как высшее образование в сфере правоохранительной деятельности имеет несколько лет обучения на бакалаврате и при необходимости в магистратуре. И это недешевое удовольствие. В частности, по данным портала "Вступ.Освита", в 2025 году стоимость обучения в Национальной академии внутренних дел на заочной форме составляла 27 тысяч грн в год, а на дневной — 43 тысяч грн.

Стоимость обучения в Национальной академии внутренних дел

Патрульных государство обучает бесплатно — в течение шести месяцев. При этом им платят зарплату – 8000 грн/месяц. Заметим, что в курсе обязательно есть тактическая подготовка. "Занятия проходят в спортивных залах и мультимедийных тирах с использованием современного оборудования. Особое внимание уделяется проработке сценариев на учебном полигоне с максимальным приближением к реальным условиям", — говорится на сайте академии патрульной полиции.

