Нардеп вступився за поліцейських, які втекли від стрілка у Києві: що не так з цими виправданнями

Галина Михайлова
Автор
Роман Костенко висловився про дії патрульних та викликав суперечки Новина оновлена 21 квітня 2026, 13:05
Роман Костенко висловився про дії патрульних та викликав суперечки. Фото Колаж "Телеграфу"

Закон прямо визначає їхні дії під час небезпеки

Втеча кількох поліцейських під час стрілянини в Голосіївському районі Києва призвела до службового розслідування та відставки голови Департаменту патрульної поліції. Однак у правоохоронців знайшлись захисники. Попри те, що загалом вчинок визнав ганебним, нардеп Роман Костенко зазначив, що хотів би побачити, як би люди, які критикують, маючи зброю, вчинили б на місці поліції. "Телеграф" розбирався, що не так зі словами нардепа.

Що потрібно знати:

  • Поліція має законні повноваження застосовувати вогнепальну зброю
  • До обов’язків входить захист громадян і припинення правопорушень
  • Патрульні проходять щонайменше 6 місяців підготовки

Зауважимо — порівнювати ті чи інші дії в різних ситуаціях поліції та цивільних людей — некоректно. Здебільшого, цивільні громадяни не мають спеціальної підготовки. Професія поліцейського має під собою певний ризик, з яким, зокрема, погоджуються під час присяги.

За текстом присяги — патрульні мають "з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки". До них відповідно до ст. 23 ЗУ "Про Національну поліцію" якраз і входить припинення правопорушень та забезпечення безпеки громадян на вулицях та в інших громадських місцях.

Також поліції, на відміну від цивільних осіб, дозволено застосовувати вогнепальну зброю. Підстави описані в статті 46 вищезгаданого закону:

  • захист від нападу на поліцейського або інших осіб,
  • звільнення заручників,
  • відбиття нападу на об'єкти під охороною,
  • затримання осіб, що вчиняють тяжкі злочини або чинять збройний опір,
  • зупинка транспортних засобів, що становлять загрозу,
  • примусове припинення польоту безпілотників.

Нагадаємо, цивільні також можуть застосувати зброю для самозахисту, однак потрібно мати ряд дозволів та пройти навчання.

Патрульні поліцейські проходять щонайменше піврічне навчання, тоді як вища освіта у сфері правоохоронної діяльності має під собою кілька років навчання на бакалавраті та за потреби у магістратурі. І це недешеве задоволення. Зокрема, за даними порталу "Вступ.Освіта" у 2025 році вартість навчання в Національній академії внутрішніх справ на заочній формі становила 27 тисяч грн за рік, а на денній — 43 тисяч грн.

Вартість навчання в Національній академії внутрішніх справ 2025 рік
Вартість навчання в Національній академії внутрішніх справ

Патрульних держава навчає безкоштовно — протягом шести місяців. При цьому їм платять зарплату — 8000 грн/місяць. Зауважимо, що у курсі обов'язково є тактична підготовка. "Заняття проходять у спортивних залах та мультимедійних тирах з використанням сучасного обладнання. Особлива увага приділяється опрацюванню сценаріїв на навчальному полігоні з максимальним наближенням до реальних умов", — йдеться на сайті академії патрульної поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексголова Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгеній Жуков стане радником голови Нацполіції. Цого попередні обов'язки тимчасово виконуватиме заступник.

