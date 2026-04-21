Нардеп вступився за поліцейських, які втекли від стрілка у Києві: що не так з цими виправданнями

Закон прямо визначає їхні дії під час небезпеки

Втеча кількох поліцейських під час стрілянини в Голосіївському районі Києва призвела до службового розслідування та відставки голови Департаменту патрульної поліції. Однак у правоохоронців знайшлись захисники. Попри те, що загалом вчинок визнав ганебним, нардеп Роман Костенко зазначив, що хотів би побачити, як би люди, які критикують, маючи зброю, вчинили б на місці поліції. "Телеграф" розбирався, що не так зі словами нардепа.

Що потрібно знати:

Поліція має законні повноваження застосовувати вогнепальну зброю

До обов’язків входить захист громадян і припинення правопорушень

Патрульні проходять щонайменше 6 місяців підготовки

Зауважимо — порівнювати ті чи інші дії в різних ситуаціях поліції та цивільних людей — некоректно. Здебільшого, цивільні громадяни не мають спеціальної підготовки. Професія поліцейського має під собою певний ризик, з яким, зокрема, погоджуються під час присяги.

За текстом присяги — патрульні мають "з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки". До них відповідно до ст. 23 ЗУ "Про Національну поліцію" якраз і входить припинення правопорушень та забезпечення безпеки громадян на вулицях та в інших громадських місцях.

Також поліції, на відміну від цивільних осіб, дозволено застосовувати вогнепальну зброю. Підстави описані в статті 46 вищезгаданого закону:

захист від нападу на поліцейського або інших осіб,

звільнення заручників,

відбиття нападу на об'єкти під охороною,

затримання осіб, що вчиняють тяжкі злочини або чинять збройний опір,

зупинка транспортних засобів, що становлять загрозу,

примусове припинення польоту безпілотників.

Нагадаємо, цивільні також можуть застосувати зброю для самозахисту, однак потрібно мати ряд дозволів та пройти навчання.

Патрульні поліцейські проходять щонайменше піврічне навчання, тоді як вища освіта у сфері правоохоронної діяльності має під собою кілька років навчання на бакалавраті та за потреби у магістратурі. І це недешеве задоволення. Зокрема, за даними порталу "Вступ.Освіта" у 2025 році вартість навчання в Національній академії внутрішніх справ на заочній формі становила 27 тисяч грн за рік, а на денній — 43 тисяч грн.

Вартість навчання в Національній академії внутрішніх справ

Патрульних держава навчає безкоштовно — протягом шести місяців. При цьому їм платять зарплату — 8000 грн/місяць. Зауважимо, що у курсі обов'язково є тактична підготовка. "Заняття проходять у спортивних залах та мультимедійних тирах з використанням сучасного обладнання. Особлива увага приділяється опрацюванню сценаріїв на навчальному полігоні з максимальним наближенням до реальних умов", — йдеться на сайті академії патрульної поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексголова Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгеній Жуков стане радником голови Нацполіції. Цого попередні обов'язки тимчасово виконуватиме заступник.