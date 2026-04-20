Вместо огнестрельного оружия: может ли травматика стать "золотой серединой" для самообороны

В Украине ведутся дискуссии о праве гражданских на самозащиту

На фоне субботнего теракта в Киеве, унесшего жизни 7 человек, в украинском обществе активно обсуждается тема разрешения гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Одним из решений может стать расширение списка лиц, имеющих право владеть травматами. Сегодня это всего несколько категорий: судьи, прокуроры, дружинники, журналисты.

"Телеграф" разбирался, сделает ли ношение травматического оружия для всех улицы Украины безопаснее.

В соцсетях продолжают ломать копья сторонники и противники окончательного принятия законопроекта № 5708, блуждающего по парламентским коридорам еще с 2021 года. Документ регулирует владение огнестрельным оружием.

Обе категории предоставляют свои доводы. Так, защитники права на вооруженную самооборону подчеркивают, что двое полицейских, которые должны были защищать людей, просто скрылись с места происшествия. В то же время их оппоненты акцентируют: террорист устроил стрельбу в столице из винтовки, на которую было разрешение.

Право на травматическое оружие для всех, которое на первый взгляд кажется золотой серединой, не разрешит больной вопрос, считает генеральный директор компании Big Cat Ammo Влад Кравченко.

"Ответственность велика за КС (краткоствольное оружие – ред.). А травмат эту ответственность отбирает, потому что резинка, ничего не будет и тому подобное. Я вообще против этих травматов, потому что на них нет ответственности именно владельцев травматов", – сказал оружейный эксперт в комментарии "Телеграфу".

Он пояснил, что если, наконец, будет принят законопроект о владении короткоствольным оружием, травматика просто выйдет из обращения.

"Человек, который получает травмат, он же не знает, что, например, у меня или у кого-то там будет КС. Ну, конечно, я его завалю и все", – сказал Кравченко.

В защиту легального ношения оружия он объяснил, что это не о том, чтобы вытаскивать его когда угодно и "шмалять" во всех, кто не нравится, а как раз наоборот.

"Это о НЕ достать оружие в ситуации, когда жизнь не на волоске. Потому что носить оружие – это, во-первых, знать последствия и наказание, которое будет за применение оружия. Настолько тяжелое, что человек миллион раз подумает, прежде чем доставать ствол", – уверен эксперт.

По его мнению, в обществе, где люди не знают, вооружен ли человек рядом, все ведут себя сдержанно, вежливо и спокойно.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что после войны в Украине может возрасти количество случаев применения огнестрельного оружия и массовая стрельба может стать регулярной, при этом без характера террористических атак.