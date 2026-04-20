Замість вогнепальної зброї: чи може травматика стати "золотою серединою" для самооборони

В Україні точаться дискусії про право цивільних на самозахист

На тлі суботнього теракту у Києві, який забрав життя 7 людей, в українському суспільстві активно обговорюється тема дозволу цивільним особам володіти вогнепальною зброєю. Одним з рішень може стати розширення списку осіб, які мають право володіти травматами. Сьогодні це лише кілька категорій: судді, прокурори, дружинники, журналісти.

"Телеграф" розбирався, чи носіння травматичної зброї для усіх зробить вулиці України безпечнішими.

У соцмережах продовжують ламати списи прихильники та противники остаточного ухвалення законопроєкту № 5708, який блукає парламентськими коридорами ще з 2021 року. Документ регулює володіння вогнепальною зброєю.

Обидві категорії дають свої аргументи. Так, захисники права на збройну самооборону наголошують, що двоє поліцейських, які мали захищати людей, просто втекли з місця події. Водночас їхні опоненти акцентують: терорист влаштував стрілянину в столиці з гвинтівки, на яку мав дозвіл.

Право на травматичну зброю для всіх, яке на перший погляд здається золотою серединою, не розвʼяже болюче питання, вважає генеральний директор компанії Big Cat Ammo Влад Кравченко.

"Відповідальність велика за КС (короткоствольну зброю – ред.). А травмат цю відповідальність відбирає, тому що гумка, нічого не буде і тому подібне. Я взагалі проти цих травматів, тому що на них немає відповідальності саме власників травматів", – сказав збройний експерт в коментарі "Телеграфу".

Він пояснив, що якщо нарешті буде ухвалено законопроєкт про володіння короткоствольної зброї, травматика просто вийде з обігу.

"Людина, яка дістає травмат, вона ж не знає, що, наприклад, у мене чи у когось там буде КС. Ну, звичайно, я його завалю і все", – сказав Кравченко.

На захист легального носіння зброї він пояснив, що це не про те, щоб витягати її будь-коли та "шмаляти" в усіх, хто не подобається, а якраз навпаки.

"Це про НЕ дістати зброю в ситуації, коли життя не на волосині. Бо носити зброю – це, по-перше, знати наслідки та покарання, яке буде за застосування зброї. Настільки важке, що людина мільйон разів подумає, перш ніж діставати ствол", – впевнений експерт.

На його думку, у суспільстві, де люди не знають, чи озброєна людина поряд, всі поводяться стримано, чемно й спокійно.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що після війни в Україні може зрости кількість випадків застосування вогнепальної зброї та масові стрілянини можуть стати регулярними, при цьому без характеру терористичних атак.