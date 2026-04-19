Оружие для гражданских хотят легализовать уже несколько лет: кто сможет получить

Соответствующий законопроект бродит по парламентским коридорам еще с 2021 года

На фоне жестокого теракта в Киеве, унесшего шесть жизней, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сделал заявление о предоставлении права на огнестрельное оружие гражданским гражданам.

"Телеграф" разбирался, о чем говорится в упомянутом законопроекте, который до сих пор не был принят во втором чтении в Верховной Раде Украины.

Клименко поднял вопрос права на вооруженную самозащиту

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления.

В ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", – написал глава МВД.

Он пообещал, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет, хотя заметил, что непонятно каким образом террорист получил медицинские справки для продления разрешения. По его словам, это будет выясняться в ходе расследования, ведь мужчина был психически нестабильным.

Кто сможет получить право на владение оружием

Законопроект №5708 от 25.06.2021 о праве на гражданское огнестрельное оружие, который был принят за основу еще в феврале 2022 года, получил несколько сотен поправок.

Он предусматривает, что право владеть огнестрельным оружием должны получить дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны. Обязательными условиями является отсутствие:

медицинских противопоказаний к обращению с оружием;

судимости, которая погашена или снята за совершение уголовных правонарушений;

привлечения к административной ответственности в течение последнего года за одно из правонарушений, предусмотренных статьями 44, 122-4, частью третьей, четвертой статьи 126, статьями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 8 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193-195-6, 203, 203-1, 204-1, 204-2, 204-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

лишения или ограничения права на владение огнестрельным оружием решением суда

введения санкций.

В документе говорится, что государственный исполнитель будет устанавливать временное ограничение должника в праве пользования как гражданским огнестрельным оружием, так и пневматическим и холостіым оружием.

Как гражданские смогут получать право на оружие

В законопроекте говорится, что право на получение оружия будет реализоваться через создание Единого реестра оружия, обязательное получение удостоверения владельца и страхование гражданской ответственности. Первое удостоверение выдается на 3 года, последующие – на 5 лет.

Оружие будет делиться на категории, определяющие правила его приобретения и использования:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия);

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Разрешение будет давать право приобрести необходимое количество оружия в течение трех месяцев.

