Напряжение упало, свет исчез. Какая ситуация в Чернигове после очередной атаки (фото)

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть энергоснабжение в дома жителей области

Россияне снова атаковали энергообъект на Черниговщине. Из-за этого обесточены 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". В 4:00 в субботу, 18 апреля, вражеским ударом был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Telegram-канал "Труха Чернигов" пишет, что у абонентов, имеющих свет, наблюдается низкое напряжение в сети. Под этой новостью многие черниговцы написали, что у них такая же ситуация, а у многих света нет совсем.

Россия атаковала энергосистему Чернигова также 17 апреля

В пятницу враг ударил по критической инфраструктуре областного центра, возникли пожары. Из-за последствий атаки Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. 17 апреля подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" была приостановлена. Кроме того, без света остались около 6 тысяч абонентов города Чернигов.

Как сообщал "Телеграф", прошлой осенью в Чернигове был полный блекаут из-за массированных российских атак на энергообъекты на территории области. Областной центр выживал в полной темноте и без воды.