Напруга впала, світло зникло. Яка ситуація у Чернігові після чергової атаки (фото)

Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути енергопостачання в домівки жителів області

Росіяни знову атакували енергооб'єкт на Чернігівщині. Через це знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго". О 4:00 у суботу, 18 квітня, ворожим ударом пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Telegram-канал "Труха Чернігів" пише, що у тих абонентів, що мають світло, спостерігається низька напруга у мережі. Під цією новиною багато чернігівців написали, що в них така ж ситуація, у багатьох світла немає зовсім.

Низька напруга у Чернігові

Росія атакувала енергосистему Чернігова також 17 квітня

У п'ятницю ворог вдарив по критичній інфраструктурі обласного центру, виникли пожежі. Через наслідки атаки Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. 17 квітня подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" було призупинено. Крім того без світла залишилися близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.

Як повідомляв "Телеграф", минулої осені у Чернігові був повний блекаут через масовані російські атаки на енергооб'єкти на території області. Обласний центр виживав у суцільній темряві та без води.