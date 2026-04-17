Беларусь готовится вступить в войну? Что и где происходит (карта)

Провокация Минска может оказаться ошибкой Лукашенко

Россия, скорее всего, в очередной раз будет пытаться втянуть в войну с Украиной Беларусь. Разведка зафиксировала строительство дорог в направлении нашего государства и налаживание артиллерийских позиций.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он уже поручил передать лидеру Беларуси Александру Лукашенко, что Украина готова защищать свою землю силой.

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок", — подчеркнул украинский лидер.

Беларусь и Украина на карте

Действительно ли Беларусь готовится к вмешательству в войну в Украине

Как сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, Беларусь, похоже, действительно получила задачу от России, перед весенне-летней попыткой штурмовых действий на востоке и юге, держать в напряжении украинские силы.

"В любом случае, провокации со стороны Белоруссии будут ошибкой для Лукашенко и его режима", — пишет Коваленко.

По данным мониторов, скорее всего Зеленский говорил о следующих направлениях и объектах военной инфраструктуры. На них уже фиксируются роботы. Так, строится новая застава возле села Свеча (Наровлянский район). В марте 2026 года появилась информация о планах строительства всего в 860 метрах от села Свеча, расположенного вплотную к украинской границе. Завершить работы планируется к августу 2026 года.

Наровлянский район на карте

Военные городки и базы:

В Гомельской области идет строительство новых военных объектов. В частности, военного городка в 40 км от границы с Украиной (территория бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Гомельском районе).

с Украиной (территория бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Гомельском районе). Военный полигон возле станции Акимовка (Речицкий район). В январе 2026 года началась активная фаза его строительства.

Спутниковые фотографии строительства объектов инфраструктуры. Фото: Sentinel-hub от 2 марта 2026

Где еще зафиксирована активность

Строительство дамб и насыпей (например, "Восточный обход"), которые могут использоваться для перемещения техники в районах Якубовка и Ченки.

Есть планы по строительству пограничной заставы в селе Карповка (Лоевский район).

Спутниковые фотографии строительства объектов инфраструктуры. Фото: Sentinel-hub от 2 марта 2026

Места строительства военного городка, полигона и «паводковой дамбы» на территории Беларуси

Какую роль Беларусь уже сыграла в войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь выступала плацдармом для наступления на Киевщину и Черниговщину. Тогда под видом совместных учений российская армия начала 24 февраля вторжение с севера. Кроме того, с белорусской территории запускали ракеты по Украине.

Фактически белорусская армия вроде бы не участвовала в нападении, но страна предоставила ресурсы, территории, логистику и инфраструктуру Кремлю.

