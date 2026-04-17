Путин даст заднюю на счет встречи с Зеленским? Реален ли саммит лидеров в Турции

Предстоящая встреча будет иметь большое влияние на ход событий

Украина готова провести четырёхстороннюю встречу лидеров в Турции. Речь идет о президенте Владимире Зеленском, лидере России Владимире Путине, турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и главе Белого дома Дональде Трампе.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Telegram. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Киев уже передал соответсвующий сигнал турецким партнерам.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, с участием Эрдогана, Трампа", — говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Турция "сыграет важную роль в мирных усилиях", поэтому предстоящая встреча будет иметь большое влияние на ход событий.

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в настоящее время конкретных инициатив по урегулированию войны в Украине не наблюдается. Потому армия РФ "продолжает решать задачи "СВО".

Полетит ли Путин в Турцию

По мнению политолога Александра Леонова, передает "Киев 24", российский президент опасается визита в Турцию из-за возможного давления. Однако и отказаться так легко он не сможет, ведь тогда подтвердит, что Кремль не готов к миру и переговорам.

"Или Путин откажется и тем самым продемонстрирует, что именно Россия не настроена на мир, или приедет, и тогда речь пойдет о мирном соглашении. Но есть важный вопрос: это не о полном и безусловном прекращении огня, а обо всех территориальных пунктах, в частности о Донбассе", — говорит эксперт.

Он также добавил, что есть вопросы и к позиции Трампа в этом контексте. Ведь он вполне может давить на Зеленского, чтобы тот отказался от территорий, вместо того чтобы давить на Путина. Похожая ситуация уже была год назад.

